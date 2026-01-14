ETV Bharat / sports

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ പരമ്പര ലക്ഷ്യം: ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും; ടീമിൽ ഒരു മാറ്റം

ബദോണിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല.

India vs New Zealand 2nd ODI
India vs New Zealand 2nd ODI (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

രാജ്കോട്ട്: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ടീമില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന് പകരം നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിൽ ആദിത്യ അശോകിന് പകരം ജേഡൻ ലെനോക്സും ഇടം നേടി. വാഷിങ്ടണിനു പകരക്കാരനായി സ്ക്വാഡി‍ൽ എത്തിയ ബദോണിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല.

ന്യൂസീലൻ‍ഡിനെതിരായ 3 മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരമാണ് ഇന്ന് രാജ്കോട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. പരമ്പര നേട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ടീം ഇന്ത്യയും ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വഡോദരയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലുവിക്കറ്റിന്‍റെ മിന്നും ജയം നേടിയിരുന്നു. 93 റൺസ് നേടിയ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോഹ്ലിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയ ശിൽപി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്കോട്ടിലെ നിരഞ്ജൻ ഷാ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇതുവരെ 7 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം 6 തവണയും, പിന്തുടരുന്ന ടീം ഒരു തവണയുമാണ് വിജയിച്ചത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 121 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 63 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത്. മറുവശത്ത്, ന്യൂസിലൻഡ് 50 മത്സരങ്ങൾ ജയം നേടി. 8 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചു.

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിനം: പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ

ഇന്ത്യ: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെഎൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ന്യൂസിലൻഡ്: മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വിൽ യംഗ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ ഹേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സക്കറി ഫൗൾക്‌സ്, ജെയ്ഡൻ ലെനോക്‌സ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ.

Also Read: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഇന്നും നാളെയും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കാണികളെ അനുവദിക്കില്ല

TAGGED:

IND VS NZ LIVE UPDATES
IND VS NZ 2ND ODI
IND VS NZ LIVE SCORECARD
INDIAN CRICKET TEAM
IND VS NZ AT RAJKOT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.