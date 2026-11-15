അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിലും രോഹിത്തും കോലിയും നിരാശപ്പെടുത്തി; കിവീസിന് 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച; 209 റൺസിന് ഓൾഔട്ട്
Published : November 15, 2026 at 11:17 AM IST
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച. ബേ ഓവലിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജേക്കബ് ഡഫിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നറുടെയും ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ പതറിയ ഇന്ത്യ 42.1 ഓവറിൽ 209 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അർധസെഞ്ച്വറി നേടാനായില്ല.
മിച്ചൽ സാന്റ്നർ 47 റൺസ് വഴങ്ങിയും ജേക്കബ് ഡഫി 60 റൺസ് വഴങ്ങിയും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. മാത്യു ഫിഷർ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോൾ, ബ്ലെയർ ടിക്നറും തന്റെ 50-ാം ഏകദിന മത്സരം കളിക്കുന്ന മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.
Axar Patel brings out two delightful shots through the off-side to keep the scoreboard moving! 👏 Watch Hero Vida India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/GcdnykatJS— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
മുൻനിര തകർന്നു; രോഹിത്തിനും കോലിക്കും നിരാശ
ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറിൽ 20 റൺസെടുത്ത് കരുതലോടെയാണ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ആറാം ഓവറിൽ രോഹിത് ശർമ്മയെ (7) മിഡ്-വിക്കറ്റിൽ ക്യാച്ചിൽ കുടുക്കി മാത്യു ഫിഷർ ന്യൂസിലൻഡിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക് നൽകി. രണ്ട് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതുൾപ്പെടെ പരമ്പരയിലാകെ 30 റൺസ് മാത്രമാണ് രോഹിത്തിന് നേടാനായത്.
തൊട്ടുപിന്നാലെ വിരാട് കോലിയെയും (5) ഫിഷർ മടക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടിം സീഫെർട്ടിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് കോലി പുറത്തായത്. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ (18) സീഫെർട്ടിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ഡഫി തന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നേടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ മുൻനിര തകർന്നു.
Innings Break! After having put to bat first, #TeamIndia are all out for 209 runs in 42.1 overs in the 5th ODI. Scorecard - https://t.co/wqxhoXb2WC #NZvIND https://t.co/OzZxPxZhQZ— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന അക്സര് പട്ടേലും ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേർന്ന് 52 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ട് തവണ ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ട ന്യൂസിലൻഡ് ഫീൽഡർമാരുടെ പിഴവുകളും ഇവർക്ക് തുണയായി. എന്നാൽ 18-ാം ഓവറിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരെ (22) ബ്ലെയർ ടിക്നർ പുറത്താക്കി. 55 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത പട്ടേലിനെ മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ മടക്കിയതോടെ 25 ഓവറിൽ 121-ന് 5 എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ.
ഇഷാൻ കിഷനും നമൻ ധീറും (22) ചേർന്ന് 39 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലും ധീറിനെ സാന്റ്നര് പുറത്താക്കി. ആഖിബ് നബിയും അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ യാഷ് താക്കൂറും (0) വേഗം മടങ്ങി. ഒരറ്റത്ത് പൊരുതിയ ഇഷാൻ കിഷൻ 58 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത് ഡഫിയുടെ പന്തിൽ പുറത്തായി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ അർഷ്ദീപ് സിംഗും (14) മുഹമ്മദ് സിറാജും സിക്സറുകൾ പറത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 200 കടന്നത്. 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് ജയിച്ചാൽ പരമ്പര 2-2ന് സമനിലയിലാക്കാം.
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