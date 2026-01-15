രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ 7 വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി ന്യൂസിലൻഡ്: രാഹുലിനും മിച്ചലിനും സെഞ്ചുറി നേട്ടം
ഡാരില് മിച്ചലിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തില് ഇന്ത്യയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് കിവീസ് തോല്പ്പിച്ചു.
Published : January 15, 2026 at 6:53 AM IST
രാജ്കോട്ട്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി ന്യൂസിലൻഡ്. ഡാരില് മിച്ചലിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തില് ഇന്ത്യയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് കിവീസ് തോല്പ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 285 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 47.3 ഓവറില് ന്യൂസിലന്ഡ് മറികടന്നു. മിച്ചലും വിൽ യങ്ങും ചേർന്ന മൂന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരം വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 162 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ചേര്ത്തത്. മിച്ചല് 117 പന്തില് 131റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള് വില് യങ് 98 പന്തില് 87 റണ്സെടുത്തു. ഇന്ത്യക്കായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഹര്ഷിത് റാണ, കുല്ദീപ് യാദവ് എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയില് ന്യൂസിലന്ഡ് 1-1ന് ഒപ്പമെത്തി. ജനുവരി 18 ന് ഇൻഡോറിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരം ഇരുടീമുകള്ക്കും നിർണായകമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേരത്തെ, ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസ് നേടി. കെഎൽ.രാഹുലിന്റെ (92 പന്തിൽ 112) സെഞ്ചറിയുടെയും ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ (53 പന്തിൽ 56) അർധസെഞ്ചറിയുടെയും മികവില് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറാണ് ഇന്ത്യ കിവീസിനു മുന്നില് വച്ചത്. ഏകദിനത്തിൽ രാഹുലിന്റെ എട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണ് പിറന്നത്.
കൂടാതെ മത്സരത്തില് താരം രണ്ട് നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുകളും പങ്കിട്ടു. ആദ്യം ജഡേജയുമായി (27 റൺസ്) 73 റൺസ് പങ്കാളിത്തം, തുടർന്ന് റെഡ്ഡിയുമായി (20 റൺസ്) 57 റൺസ് പങ്കാളിത്തവുമുണ്ടാക്കി. 49–ാം ഓവറിൽ കൈൽ ജാമിസനെ സിക്സർ പറത്തിയാണ് രാഹുൽ സെഞ്ചറി തികച്ചത്. 24 റൺസെടുത്ത രോഹിത്താണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. വിരാട് കോലി 23ഉം റണ്സെടുത്തും ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ എട്ടുറൺസെടുത്തും ഹർഷിത് റാണ രണ്ട് റൺസെടുത്തും പുറത്തായി. ന്യൂസിലന്ഡിനായി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാര്ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു.
മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ കിവീസിനു തുടക്കത്തില് തന്നെ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായി.46 റണ്സെടുക്കുന്നതിനിടെ ഓപ്പണര്മാരായ ഡെവോണ് കോൺവെ(16), ഹെന്റി നിക്കോള്സും(10) പുറത്തായി. പിന്നാലെ മൂന്നാം വിക്കറ്റില് ഒത്തുചേര്ന്ന് മിച്ചലും യങ്ങും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ നേരിട്ടത്. യങ്ങിനെ മടക്കി കുല്ദീപ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് എത്തിയ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനൊപ്പം സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ മിച്ചല് കിവീസിനെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചു.
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙨𝙩 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) January 14, 2026
Rajkot witnessed a masterclass as #KLRahul owns the stage with a magnificent 💯#INDvNZ | 2nd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/mJ3SChcj3i pic.twitter.com/uFRmQSqSRc
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിനം: പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെഎൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
ന്യൂസിലൻഡ്: മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവേ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, വിൽ യംഗ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മിച്ചൽ ഹേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സക്കറി ഫൗൾക്സ്, ജെയ്ഡൻ ലെനോക്സ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ.
Also Read: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് ഇന്നും നാളെയും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കാണികളെ അനുവദിക്കില്ല