ന്യൂസിലൻഡില് ഗോൾമഴയിൽ മുങ്ങി ഇന്ത്യ; ആദ്യ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 5-0 ന്റെ വൻ തോൽവി
സെൽഫ് ഗോളിൽ തുടങ്ങി 5-0ൽ അവസാനിച്ചു; ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇന്ത്യക്ക് വൻ തിരിച്ചടി
Published : November 12, 2026 at 4:20 PM IST
ഓക്ലൻഡ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡിന് (ഓൾ വൈറ്റ്സ്) ആധികാരിക മിന്നും ജയം. ഓക്ലൻഡിലെ ഗോ മീഡിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പതിനായിരത്തിലധികം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്. 1981-ൽ സൗദി അറേബ്യയെ 5-0ന് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ഓഷ്യാനിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ടീമിനെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ആധിപത്യം
2026 ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആദ്യമായി കളിക്കാനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡെടുത്തു. ലാച്ചി ബെയ്ലിസിന്റെ ഷോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കൈത് തടുത്തിട്ടെങ്കിലും, പന്ത് അടിച്ചകറ്റാനുള്ള പ്രംവീർ സിംഗിന്റെ ശ്രമം ബിജോയ് വർഗീസിന്റെ കാൽമുട്ടിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്നും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട ന്യൂസിലൻഡിനായി 29-ാം മിനിറ്റിൽ ജെസ്സി റാൻഡൽ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രംവീർ സിംഗിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് റാൻഡൽ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കിവീസ് 3-0ന് മുന്നിലെത്തി.
Full-time in Auckland. #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/32ztdLxAQS— Indian Football (@IndianFootball) November 12, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഗോൾ മഴ
രണ്ടാം പകുതിയിലും കളിയിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ന്യൂസിലൻഡിനായി 54-ാം മിനിറ്റിൽ നായകൻ ക്രിസ് വുഡ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നാലാം ഗോൾ നേടി. വുഡിന്റെ 46-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളാണിത്. 74-ാം മിനിറ്റിൽ ലാച്ചി ബെയ്ലിസ് തന്റെ കന്നി അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളിലൂടെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.
കൈതിന്റെ പെനാൽറ്റി സേവ്
78-ാം മിനിറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കൈത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമായി. തന്റെ 50-ാം മത്സരം കളിച്ച ബിൽ ടുയിലോമയുടെ ഷോട്ടാണ് കൈത് തടുത്തിട്ടത്. വെല്ലിംഗ്ടൺ ഫീനിക്സ് താരങ്ങളായ കോർബൻ പൈപ്പർ, മാറ്റ് ഷെറിഡൻ, നഥാൻ വാക്കർ എന്നിവർ ന്യൂസിലൻഡിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
രണ്ടാം മത്സരം ഞായറാഴ്
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് കായിക ബന്ധത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഞായറാഴ്ച ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ നടക്കും. DAZN, FIFA+, TVNZ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ മത്സരം സൗജന്യമായി കാണാം.
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