ആദ്യ പകുതിയിൽ കിവീസ് കരുത്ത്; സൗഹൃദ ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തോൽവി
സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ: ന്യൂസിലൻഡിനോട് പൊരുതിത്തോറ്റ് ഇന്ത്യ; ജയം 3-0ന്
Published : November 15, 2026 at 12:37 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് 3-0ന്റെ തോൽവി. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ആതിഥേയർ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
തുടക്കത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം തടഞ്ഞുനിർത്തിയെങ്കിലും 22-ാം മിനിറ്റിൽ ഫിൻ സുർമാൻ ആതിഥേയർക്ക് ലീഡ് നൽകി. തുടർന്ന് ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപ് 40-ാം മിനിറ്റിൽ ജെയിംസ് മക്ഗാരിയും 43-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ് വുഡും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
Full-time in Christchurch. #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/8suFHb0Qy2— Indian Football (@IndianFootball) November 15, 2026
ആദ്യ സൗഹൃദ മത്സരത്തിലെ ടീമിൽ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഖാലിദ് ജമീൽ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. റയാൻ വില്യംസ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം അണിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ജയ് ഗുപ്ത, മെഹ്താബ് സിംഗ്, മുഹമ്മദ് സനൻ, റോഷൻ സിംഗ് നവോറെം എന്നിവർ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചു. അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധ നിരയുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ കിവീസ് ആധിപത്യം
തുടക്കം മുതൽ പന്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ സ്വന്തം പകുതിയിൽ തളച്ചിട്ടു. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ് വുഡിന്റെ ശ്രമം ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കെയ്ത്ത് അനായാസം കൈയിലൊതുക്കി. എന്നാൽ 22-ാം മിനിറ്റിൽ കാലം മക്കോവാട്ട് എടുത്ത കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഫിൻ സുർമാൻ വലകുലുക്കി. പിന്നാലെ ഫ്രാൻസിസ് ഡി വ്രീസിന്റേയും ജെസ്സി റാൻഡലിന്റേയും നീക്കങ്ങൾ വിശാൽ കെയ്ത്ത് മികച്ച സേവുകളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
മൻവീർ സിംഗ്, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, റയാൻ വില്യംസ് എന്നിവരിലൂടെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല. 40-ാം മിനിറ്റിൽ ഓവൻ പാർക്കർ-പ്രൈസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ജെയിംസ് മക്ഗാരി ന്യൂസിലൻഡിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്യു ഗാർബെറ്റും റാൻഡലും ചേർന്നൊരുക്കിയ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ക്രിസ് വുഡ് മൂന്നാം ഗോളും നേടി.
Final prep before the first whistle.⚡ 🔗 Watch the match live: https://t.co/ZKJR0OgrmW #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/5hwVzGVlVY— Indian Football (@IndianFootball) November 15, 2026
അരങ്ങേറ്റവുമായി ഹൃതിക് തിവാരി
രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. മലയാളി താരം ബിജോയ് വർഗീസ്, പ്രംവീർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗോൾകീപ്പർ ഹൃതിക് തിവാരിയും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 55-ാം മിനിറ്റിൽ മക്കോവാട്ടിന്റേയും ഡി വ്രീസിന്റേയും ഷോട്ടുകൾ തടുത്തിട്ട് ഹൃതിക് തിവാരി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
തുടർന്ന് ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോ, ലാൽറിൻലിയാന ഹ്നാംതെ, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, ടോംബ സിംഗ് എന്നിവരും പകരക്കാരായി ഇറങ്ങി. 81-ാം മിനിറ്റിൽ ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോയുടെ ലോംഗ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തുപോയി. 86-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സ് റൂഫറിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ഗോൾലൈനിൽ വെച്ച് ബിജോയ് വർഗീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തതോടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ നാലാം ഗോൾ ശ്രമം വിഫലമായി.
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