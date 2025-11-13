ETV Bharat / sports

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് ന്യൂസിലാൻഡ്; പരമ്പര നേട്ടം, തിളങ്ങി ജേക്കബ് ഡഫി

മൂന്നാം ജയത്തോടെ പരമ്പര കിവീസ് സ്വന്തമാക്കി.

New Zealand crush West Indies by 8 wickets in final T20I
New Zealand crush West Indies by 8 wickets in final T20I (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20യിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 8 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചു. ഇതോടെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടി 20 പരമ്പരയിൽ മൂന്നാം ജയത്തോടെ പരമ്പര കിവീസ് സ്വന്തമാക്കി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ വിന്‍ഡീസായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. തുടർന്ന്, രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മത്സരങ്ങളില്‍ കിവീസ് ജയം സ്വന്തമാക്കി. നാലാമത്തെ ടി20 മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത വിൻഡീസ് 18.4 ഓവറിൽ മുഴുവൻ വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 140 റൺസ് നേടി. 26 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ് (11) അലിക്ക് അത്തനാസ് (1) മത്സരം തുടങ്ങിയ ഉടനെ പുറത്തായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി. തുടര്‍ന്ന് അകീം അഗസ്റ്റെ (8), ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് (0), റോവ്മാൻ പവൽ (11) റൺസുമെടുത്ത് പുറത്തായി. പിന്നാലെ റോസ്റ്റൺ ചേസും ജേസൺ ഹോൾഡറും ചേർന്നാണ് ടീമിന് വേണ്ടി ചെറുതായി പൊരുതിയത്. ചേസ് 38 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ ഹോൾഡർ 20 റൺസ് നേടി. 3 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും സഹിതം 36 റൺസ് ചേർത്ത റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് ആണ് ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ.

ന്യൂസിലൻഡിനായി ജേക്കബ് ഡഫി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.141 റൺസിന്‍റെ ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ടിം റോബിൻസണും ഡെവൺ കോൺവേയും ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 69 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ റോബിൻസൺ 45 റൺസിന് പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നാലെ രച്ചിൻ രവീന്ദ്രയും വെറും 21 റൺസിന് പുറത്തായി. ഒടുവില്‍ ഡെവൺ കോൺവേയാണ് അവസാനം വരെ സ്ഥിരത പുലർത്തിയത്. നാല് ഫോറുകളുടെയും ഒരു സിക്‌സറിന്‍റേയും സഹായത്തോടെ താരം 47 റൺസ് നേടി. രണ്ട് സിക്‌സറുകൾ നേടിയ മാർക്ക് ചാപ്മാൻ 21 റൺസ് നേടി ടീമിന് എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ഷാമർ സ്പ്രിംഗറും റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. പത്ത് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഡഫി പരമ്പരയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇരുടീമുകളും ഇനി മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര കളിക്കും. ഇടംകൈയ്യൻ ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റര്‍ ജോൺ കാംബെൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും.

പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ശേഷം ആദ്യമായി വൈറ്റ്-ബോൾ കളിക്കാൻ ടി20 ടീമിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട മാത്യു ഫോർഡും, ജോഹാൻ ലെയ്‌നും ഷാമർ സ്പ്രിംഗറും പേസ് ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിന് പിന്തുണ നൽകും. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് അൽസാരി ജോസഫ്, ഷാമർ ജോസഫ്, റാമോൺ സിമ്മണ്ട്സ്, ജെഡിയ ബ്ലേഡ്സ് എന്നിവർ നഷ്ടമാകും. ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം.

