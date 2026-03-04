ETV Bharat / sports

33 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി! ചരിത്രമെഴുതി ഫിൻ അലൻ; പ്രോട്ടീസിനെ വീഴ്ത്തി കിവീസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍

43 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് കിവികൾ ഫൈനലിൽ

New Zealand crush South Africa
New Zealand crush South Africa to reach T20 World Cup Final (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 10:34 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നിനാണ് ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ന്യൂസീലൻഡ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. വെറും 33 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച ഓപ്പണർ ഫിൻ അലന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കിവീസിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

170 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസീലൻഡിനായി അലൻ തുടക്കം മുതൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. 10 ഫോറുകളും 8 കൂറ്റൻ സിക്സറുകളുമാണ് താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നത്. വെറും 33 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച അലൻ, ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറി എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. തന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സില്‍ വെറും 4 പന്തുകളിൽ മാത്രമാണ് അലന് റണ്ണെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

ടിം സീഫെർട്ടുമായി (33 പന്തിൽ 58) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 117 റൺസാണ് അലൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. പവർപ്ലേയുടെ അവസാന ഓവറിൽ കോർബിൻ ബോഷിനെതിരെ നാല് ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 22 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ഇതോടെ ആദ്യ 6 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് പോകാതെ 91 റൺസെന്ന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർപ്ലേ സ്കോർ കിവീസ് സ്വന്തമാക്കി. സീഫെർട്ട് 22 പന്തിലും അലൻ 19 പന്തിലും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി കടന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തകർച്ച

ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം തോൽവിയറിയാതെ വന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഈ പരാജയം കനത്ത ആഘാതമായി. നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ അവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്വിന്‍റണ്‍ ഡി കോക്കിനെയും (10) റയാൻ റിക്കൽട്ടനെയും (0) നഷ്ടമായി. മാർക്കോ യാൻസന്‍റെ (55) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് അവരെ 169/8 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചത്. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ന്യൂസീലൻഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയം കൂടിയാണിത്.

ഫൈനലിലേക്ക്

പത്താം ഓവറിൽ സീഫെർട്ടിനെ റബാഡ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും കിവീസ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന രചിൻ രവീന്ദ്രയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അലൻ 12.5 ഓവറിൽ ടീമിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെ പായിച്ച സിക്സറിലൂടെയാണ് അലൻ തന്‍റെ റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറിയും ടീമിന്‍റെ വിജയവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഞായറാഴ്‌ച അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡ് കിരീടത്തിനായി പോരാടും.

Also Read: കണക്കുതീർക്കാൻ കിവികൾ, കുതിപ്പ് തുടരാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; കൊൽക്കത്തയിൽ ലോകകപ്പ് സെമി ആവേശം

