നാണംകെട്ട തോൽവി! 334 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 89ന് ഓൾ ഔട്ട്; കിവീസിന് 244 റൺസ് ജയം
നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാണംകെട്ട തോൽവി; 244 റൺസ് ജയവുമായി ന്യൂസിലൻഡ്.
Published : November 13, 2026 at 2:28 PM IST
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് 244 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച ഹെൻറി, തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി (27 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ്) കളം നിറഞ്ഞു.
334 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 26.4 ഓവറിൽ വെറും 89 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തോൽവിയാണിത്. ഈ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 2-1 ആയി കുറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ഇതേ വേദിയിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാം ഏകദിനം പരമ്പര വിജയികളെ നിർണ്ണയിക്കും.
തകർന്നടിഞ്ഞ തുടക്കം
ഇന്ത്യ സ്കോർ ബോർഡ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വൻ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത്. ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയെ ഫിൻ അലന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ഹെൻറി വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. നാല് പന്തുകൾക്ക് ശേഷം വിരാട് കോലിയെയും (0) ഹെൻറി ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി.
New Zealand win the 4th ODI by 244 runs. We go again for the 5th and final ODI on Sunday with #TeamIndia leading the series 2-1. Scorecard ▶️ https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/a9HZSGxfQK— BCCI (@BCCI) November 13, 2026
ഇന്ത്യയുടെ 29-ാമത് ഏകദിന നായകനായി അരങ്ങേറിയ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും (0) പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഹെൻറിയുടെ പന്തിൽ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യു ആയാണ് താരം മടങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഏകദിന മത്സരത്തിൽ രോഹിതും കോലിയും ഒരേസമയം പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം തവണയായി. പിന്നാലെ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ (5) കൈൽ ജാമിസൺ പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ 9 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായി. 1983 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട സമാനമായ തകർച്ചയെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ചെറുത്തുനിൽപ്പ് വിഫലമായി
ഇഷാൻ കിഷനും (27) അക്സര് പട്ടേലും (21) ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 44 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാത്യു ഫിഷർ അക്സറിനെ പുറത്താക്കി ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. രണ്ടാം സ്പെല്ലിനെത്തിയ ഹെൻറി, ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഇഷാൻ കിഷനെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും തകർത്തു.
കുൽദീപ് യാദവിനെ (1) പുറത്താക്കി ഹെൻറി ഏകദിനത്തിലെ തന്റെ നാലാമത്തെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ രണ്ട് സിക്സറുകളുമായി നമൻ ധീർ (21) അല്പം ആവേശം പകർന്നെങ്കിലും ഫിഷറിന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. ഗുർനൂർ ബ്രാറിനെ (2) ബൗൾഡാക്കി ഹെൻറി ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന് തിരശ്ശീലയിട്ടു. ന്യൂസിലൻഡിനായി മാത്യു ഫിഷർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും കൈൽ ജാമിസൺ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഹെൻറി, നവംബർ 19-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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