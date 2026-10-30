ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന് 87 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയം; ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന് സെഞ്ചുറി, ഡഫിക്ക് 4 വിക്കറ്റ്
259 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്കോറുമായി ന്യൂസിലൻഡ്; കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ പതറി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര.
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
ഓക്ലന്ഡ്: നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ 87 റൺസിന് തകർത്ത് ന്യൂസിലൻഡ്. ഓക്ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കിവികൾ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെയും മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും കരുത്തിൽ 259/7 എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 172 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജേക്കബ് ഡഫിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയിൽ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 3-1 ന് മുന്നിലാണ്.
കിവികളുടെ റെക്കോർഡ് ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട്
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ നിലംതൊടാതെ പറപ്പിച്ചാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിങ് നിര റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. വെറും 49 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 107 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സാണ് കിവികളുടെ ബാറ്റിങ് നട്ടെല്ല്. 25 പന്തിൽ 65 റൺസെടുത്ത മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലും ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 40 പന്തിൽ നിന്ന് 115 റൺസിന്റെ വമ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത് (259/7). കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 സ്കോർ കൂടിയാണിത്.
ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മായങ്ക് യാദവ് 4 ഓവറിൽ 48 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തിനിടയിൽ 150 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബോളർ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം അർഷ്ദീപ് സിങ് സ്വന്തമാക്കി.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര
260 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ തിരിച്ചടിയേറ്റു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണെയും (4), ഇഷാൻ കിഷനെയും (0) പുറത്താക്കി ജേക്കബ് ഡഫി ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. അഭിഷേക് ശർമ (27), ശ്രേയസ് അയ്യർ (22) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ റൺസ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ 61/4 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു.
മധ്യനിരയിൽ നമൻ ധീറും (28) തിലക് വർമയും (35) കുറച്ചുനേരം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും റൺറേറ്റ് 25-ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം ഉറപ്പായിരുന്നു. വാലറ്റത്ത് പ്രിൻസ് യാദവ് 18 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനായി ജേക്കബ് ഡഫി 4 വിക്കറ്റും മാത്യു ഫിഷർ 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
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