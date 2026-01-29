വിശാഖപട്ടണത്ത് അടിപതറി ഇന്ത്യ, കിവീസിനു 50 റണ്സ് ജയം, നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു
കിവീസ് ഉയര്ത്തിയ 216 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് 18.4 ഓവറിൽ 165 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു.
Published : January 29, 2026 at 9:40 AM IST
വിശാഖപട്ടണം: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നാലാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 റണ്സിന്റെ ദയനീയ തോൽവി. വിശാഖപട്ടണത്തു നടന്ന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ഉയർത്തിയ 216 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് 18.4 ഓവറിൽ 165 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. 23 പന്തില് 65 റണ്സെടുത്ത് തകര്ത്താടിയ ശിവം ദുബെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ടി20യില് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ അർധ സെഞ്ചറിയാണ് ശിവം ദുബെ സ്വന്തമാക്കിയത്. റിങ്കു സിംഗ് 30 പന്തില് 39 റണ്സെടുത്തപ്പോള് സഞ്ജു സാംസണ് 15 പന്തില് 24 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി.
ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടിത്തെറ്റിയിരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ പുറത്തായി. പിന്നാലെ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ജേക്കബ് ഡഫി എട്ട് റൺസിന് പുറത്താക്കി. സഞ്ജു സാംസണും റിങ്കു സിംഗും ചേര്ന്നു സ്കോറുയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചു. 46 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം സാന്റ്നര് തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ സാംസണെ 24 റൺസിന് പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയേയും മടക്കി.
റിങ്കു സിംഗും ശിവം ദുബെയും പ്രതീക്ഷ നല്കിയെങ്കിലും റിങ്കുവിനെ മടക്കി സാക്രി ഫോക്സ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും തകര്ത്തു. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ദുബെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റി. ഇഷ് സോധിയുടെ ഓവറില് നാല് സിക്സ് അടക്കം 29 റണ്സടിച്ച ശിവം ദുബെ 15 പന്തില് അര്ധസെഞ്ചുറിയിലെത്തി. ശിവം ദുബെ പുറത്താകുമ്പോള് 15 ഓവറില് 145 റണ്സായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷയും അവസാനിപ്പിച്ചു.
നേരത്തെ, ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 215 റൺസാണ് അവര് നേടിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇന്നിങ്സില് കിവി ഓപ്പണർമാരായ മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 100 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പങ്കിട്ടു. സീഫെർട്ട് 36 പന്തിൽ 62 ഉം കോൺവേയുടെ 23 പന്തിൽ 44 റണ്സുമെടുത്തു.
അതിനുശേഷം മറ്റു ബാറ്റര്മാര്ക്കൊന്നും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ 18 പന്തിൽ 39 റൺസ് നേടി ടീമിന്റെ സ്കോർ 200 കടത്തി. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും 16 പന്തിൽ 24 റൺസ് നേടി. നാല് ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിംഗും കുൽദീപ് യാദവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തിളങ്ങിയത്. ബുംറയും രവി ബിഷ്ണോയിയും ഓരോ വിക്കറ്റു വീതവും നേടി. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം 31ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കും.