ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള കരുത്തുറ്റ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ്; മിച്ചല് സാന്റ്നര് നയിക്കും
ജനുവരി 21 മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് ടി20 പരമ്പരയും കളിക്കും.
Published : January 7, 2026 at 11:05 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ ന്യൂസിലൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമുള്ള കളി സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സ്പിന് ബൗളിംഗിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മിച്ചല് സാന്റ്നര് ടീമിനെ നയിക്കും. പേസർ ജേക്കബ് ഡഫി സീനിയർ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി ടീമിൽ ഇടം നേടി.
അതേസമയം ടീമിലെ അഞ്ച് കളിക്കാർ നിലവിൽ ഫിറ്റ്നസില്ലാത്തവരും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ വക്കിലുമാണ്. ടൂർണമെന്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഫിൻ അലൻ (വിരൽ/ഹാംസ്ട്രിംഗ്), മാർക്ക് ചാപ്മന് (കണങ്കാൽ), ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ (കാൾഫ്), മാറ്റ് ഹെൻറി (കാൾഫ്), മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (അഡക്റ്റർ) എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
All bases covered in Mitchell Santner's New Zealand #T20WorldCup squad 📝— ICC (@ICC) January 7, 2026
More 📲 https://t.co/DW32YXKlqX pic.twitter.com/mgLgrKFxon
ന്യൂസിലൻഡ് - ഇന്ത്യ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് നാല് മാറ്റങ്ങൾ
ടൂർണമെന്റിനു മുന്നോടിയായി ജനുവരി 21 മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു ടി20 ഐ പരമ്പര കളിക്കും. ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡില് നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ നാല് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത ടിം സീഫെർട്ട്, ഫിൻ അലൻ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ എന്നിവർ ലോകകപ്പ് നിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര എന്നിവരും സ്പിൻ ഓപ്ഷനുകളായി പ്രവർത്തിക്കും. ഫെർഗൂസൺ, ആദം മിൽനെ, ജെയിംസ് നീഷാം, ജേക്കബ് ഡഫി എന്നിവർക്കൊപ്പം ആദ്യമായി സീനിയർ ലോകകപ്പ് കളിക്കും. ഈ വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്.
Ready for India and Sri Lanka 🫡— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 6, 2026
Your BLACKCAPS squad for next month's ICC Men's T20 World Cup 🏆 #T20WorldCup pic.twitter.com/RQGQfDHh7X
ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ന്യൂസിലൻഡ് ടീം
മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫിൻ അല്ലെൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, മാറ്റ് ഹെൻറി, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ആദം മിൽനെ, ജെയിംസ് നീഷാം, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ടിം സീഫെർട്ട്, ഇഷ് സോധി | ട്രാവലിംഗ് റിസർവ്: കൈൽ ജാമിസൺ.
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ
Also Read: ബംഗ്ലാദേശിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ടി20 ലോകകപ്പ് വേദിമാറ്റ ആവശ്യം ഐസിസി നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്