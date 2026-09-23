ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര: രചിൻ രവീന്ദ്ര പരിക്കേറ്റ് പുറത്ത്, കിവീസ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനുള്ള കിവി സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; രചിൻ രവീന്ദ്ര പുറത്ത്, ആദം മിൽനെ തിരിച്ചെത്തി.
Published : September 23, 2026 at 4:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 16 അംഗ ടീമിനെ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂപ്പർ ഓൾറൗണ്ടർ രചിൻ രവീന്ദ്ര പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായത് കിവി പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പരസ്യചിത്രീകരണത്തിനിടെ തോളെല്ലിനേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വിനയായത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയോടെ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനാണ് രചിൻ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒക്ടോബർ 22 മുതലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
അതേസമയം രചിന്റെ പരിക്ക് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും എന്നാൽ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് താരം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ന്യൂസിലാൻഡ് ഹെഡ് കോച്ച് റോബ് വാൾട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. രചിന് പകരക്കാരനായി മധ്യനിര ബാറ്റർ ബെവൻ ജേക്കബ്സിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ജേക്കബ്സ്, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ 62 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.
Box Office 🍿— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 23, 2026
Our T20I squad to face India in the five-match Hero VIDA T20I series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting on Thursday 22 October at Hagley Oval. pic.twitter.com/KIBdZA3LMz
ഏഴ് പേസർമാരുമായി പേസ് പട
വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത മത്സരക്രമങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വർക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴ് പ്രമുഖ പേസർമാരെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, സാക്ക് ഫോൾക്സ്, നാഥൻ സ്മിത്ത്, ആദം മിൽനെ എന്നിവരാണ് ടീമിലെ പ്രധാന ബൗളർമാർ. ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നാല് ടെസ്റ്റുകളും അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും ന്യൂസിലാൻഡിന് മത്സരങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ 16 കളിക്കാരെയും മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാനാണ് കോച്ചിന്റെ പദ്ധതി.
ആദം മിൽനെ തിരിച്ചെത്തുന്നു
കടുത്ത ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ടീമിന് പുറത്തായിരുന്ന ആദം മിൽനെ ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 2026 ജനുവരിയിൽ എസ്എ 20 ടൂർണമെന്റില് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മിൽനെയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. 2025 ജൂലൈയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. അതേസമയം, കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്തതിനാൽ ബെൻ സിയേഴ്സിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.
Seven fast bowlers in New Zealand's 16-player group to take on India at home in five T20Is 🔥— ICC (@ICC) September 23, 2026
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ന്യൂസിലാൻഡ് ടീം:
മിച്ചല് സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫിൻ അലൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാന്, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ, സാക്ക് ഫോൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, ബെവൻ ജേക്കബ്സ്, കൈൽ ജാമിസൺ, ആദം മിൽനെ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ടിം സീഫെർട്ട്, നാഥൻ സ്മിത്ത്.
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