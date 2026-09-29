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കളി ഇനി കളറാകും: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സിക്ക് പുതിയ ഉടമകള്‍; പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്!

അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് പുതിയ ഉടമകൾ വരുന്നു, പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്!

Kerala Blasters FC കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പുതിയ ഉടമകൾ യുഎഇ കൺസോർഷ്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഐഎസ്എൽ പുതിയ വാർത്തകൾ
Kerala Blasters FC (kbfc/X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 4:01 PM IST

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കൊച്ചി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സിക്ക് പുതിയ ഉടമകള്‍. നിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്നം സ്പോർട്‌സില്‍ നിന്ന് യുഎഇ ആസ്ഥാനമായ ഒരു കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഉടമകള്‍ ഇന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചേക്കും. ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ആഴ്‌ചകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും മാനേജ്‌മെന്‍റ് തലത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഇതോടെ വിരാമമാകും.

ദൈനംദിന ക്ലബ്ബ് നടത്തിപ്പിനെ ബാധിച്ച കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാണ് പുതിയൊരു വാങ്ങലുകാരനെ കണ്ടെത്താൻ നിലവിലെ ഉടമകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. പുതിയ സീസണിന്‍റെ ഫിക്‌സ്ചറുകൾ പുറത്തുവരികയും ഇന്‍റര്‍ കാശി എഫ്‌സിക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരം അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

കൊച്ചി തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ തട്ടകം

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടീം കൊച്ചി വിടുമെന്നും കോഴിക്കോട്ടോ മലപ്പുറത്തോ പുതിയ ആസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുമെന്നുമുള്ള ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. ക്ലബ്ബ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നും കലൂരിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്റ്റേഡിയം തന്നെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായി നിലനിർത്തുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ വികാരഭരിതരായ ആരാധകക്കൂട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. ഉടമസ്ഥാവകാശ ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോയത് ടീമിന്‍റെ പ്രീ-സീസൺ പരിശീലനങ്ങളെ നേരിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മാനേജ്‌മെന്‍റ് എത്തുന്നതോടെ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്

വിദേശ നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ പുതിയൊരു തരംഗത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കാം. വലിയ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള പുതിയ ഉടമകൾ എത്തുമ്പോൾ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ കളി സംസ്‌കാരവും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാകും പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗില്‍ ഒക്ടോബർ 10ന് ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയും പുതിയ ടീമായ സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ്ബ് ഡൽഹിയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 14 മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 11ന് ഇന്‍റര്‍ കാശിക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരം വൈകിട്ട് 5നാണ്. ഒക്ടോബർ 18ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് രണ്ടാം മത്സരം. ഒക്ടോബർ 25ന് കൊച്ചിയിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സിക്കെതിരെയാണ് ആദ്യ ഹോം മത്സരം. രാത്രി 7.30നാണ് കിക്കോഫ്.

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