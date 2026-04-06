ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ 'കൗമാര വിപ്ലവം'; ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ രാജാക്കന്മാര് ഇവര്
ലാമിൻ യമാൽ മുതൽ എസ്റ്റാവോ വരെ: 2026 ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രം തിരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന അഞ്ച് താരങ്ങള് ഇവര്.
Published : April 6, 2026 at 3:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പന്തുരുളാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ ഒരു വലിയ തലമുറമാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പിനായി ബൂട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പുതിയ രാജാക്കന്മാരാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു കൂട്ടം കൗമാര പ്രതിഭകളാണ്.
വെറും പത്തൊൻപത് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ഈ താരങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളുടെയും ദേശീയ ടീമുകളുടെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നത് കൗതുകകരമാണ്.
ലാമിൻ യമാലിന്റെ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം സ്പെയിനിന്റെ 18-കാരൻ ലാമിൻ യമാൽ തന്നെയാണ്. ബാഴ്സലോണയുടെ ഈ വിസ്മയ താരം 2025-26 സീസണിൽ ഇതുവരെ 41 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകളും 16 അസിസ്റ്റുകളും നേടി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലാ ലിഗയിൽ മാത്രം 14 ഗോളുകൾ നേടിയ യമാൽ, തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. സ്പെയിനിന്റെ അക്രമണ നിരയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഈ കൊച്ചു മിടുക്കന്റെ കാലുകളിലാണെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു.
ബ്രസീലിയൻ വിസ്മയമായി എസ്റ്റാവോ
ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എസ്റ്റാവോ വില്ലിയൻ (18 വയസ്സ്) നെയ്മറിന് ശേഷം ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് ലഭിച്ച പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. 'മെസ്സീഞ്ഞോ' എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ഈ താരം ചെൽസിക്കായി ഈ സീസണിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു നൽകി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ എസ്റ്റാവോ, ബ്രസീലിനായി ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി. ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗും അസാമാന്യമായ ഡ്രിബ്ലിംഗ് മികവുമാണ് എസ്റ്റാവോയെ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്.
മധ്യനിരയിലെ പ്ലേമേക്കർമാരുടെ പോരാട്ടം
മധ്യനിരയിൽ കളി മെനയാൻ തുർക്കിയുടെ അർദ ഗുലറും അർജന്റീനയുടെ ഫ്രാങ്കോ മസ്താൻതുവോനോയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി 13 അസിസ്റ്റുകൾ ഈ സീസണിൽ നൽകിയ അർദ ഗുലർ തുർക്കിയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകുന്നു.
അതേസമയം, അർജന്റീനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ മസ്താൻതുവോനോ മെസ്സിയുടെ പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 20-കാരനായ വാറൻ സെയിർ-എമറി പി.എസ്.ജിയിൽ 94 ശതമാനം പാസിംഗ് കൃത്യതയുമായി ഫ്രഞ്ച് മധ്യനിരയിൽ കരുത്തായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രതിരോധത്തിലെ വൻമതിലുകൾ
ആക്രമണ നിരയിൽ മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധത്തിലും യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്ത് പ്രകടമാണ്. സ്പെയിനിന്റെ പാവു കുബാർസി 19-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ലോകത്തെ മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. ബാഴ്സ ലോണയ്ക്കായി 41 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച താരം 1893 പാസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി 96 ശതമാനം കൃത്യതയോടെയാണ് ലോകകപ്പിന് വരുന്നത്.
ക്രോയേഷ്യയുടെ ലൂക്കാ വുസ്കോവിച്ചും ജർമ്മനിയുടെ ലെനാർട്ട് കാൾ എന്നിവരും പ്രതിരോധത്തിലും മധ്യനിരയിലും വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, 2026 ജൂണിൽ പന്തുരുളുമ്പോൾ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ യുവതലമുറയുടെ പോരാട്ടത്തിനാണ്.
