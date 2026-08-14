ETV Bharat / sports

നാളെ മുതൽ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ആവേശം; ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഫോർമാറ്റ്

ഇത്തവണ കളി മാറും; ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റ്.

2026 Hockey World Cup
2026 Hockey World Cup (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പുകൾക്ക് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 15) മുതൽ തുടക്കമാവും. ബെൽജിയം, നെതർലൻഡ്‌സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 16 ടീമുകൾ വീതമാണ് കിരീടത്തിനായി കളം നിറയുന്നത്. എന്നാൽ മുൻ പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഇത്തവണ ടൂർണമെന്‍റില്‍ പുതിയ ഫോർമാറ്റാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഒഴിവാക്കി

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ടീമുകൾ നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതായിരുന്നു രീതി. എന്നാൽ ഇത്തവണ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. പകരം ടീമുകളുടെ യഥാർത്ഥ കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി 'രണ്ടാം റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം' അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം

തുടക്കത്തിൽ 16 ടീമുകളെ 4 വീതമുള്ള 4 പൂളുകളായി (Pool A, B, C, D) തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  • പുരുഷ വിഭാഗം: പൂൾ എ-യിൽ നെതർലൻഡ്‌സ്, അർജന്‍റീന, ന്യൂസിലൻഡ്, ജപ്പാൻ. പൂൾ ബി-യിൽ ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, മലേഷ്യ, പൂൾ സി-യിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ, സ്പെയിൻ, അയർലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക , പൂൾ ഡി-യിൽ ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ, വെയ്ൽസ് എന്നിവരുമാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
  • വനിതാ വിഭാഗം: പൂൾ എ-യിൽ നെതർലൻഡ്‌സ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ചിലി, ജപ്പാൻ; പൂൾ ബി-യിൽ അർജന്‍റീന, ജർമ്മനി, യുഎസ്എ, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്; പൂൾ സി-യിൽ ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ, ന്യൂസിലൻഡ്, അയർലൻഡ്; പൂൾ ഡി-യിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാം റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം

ആദ്യ റൗണ്ടിലെ നാല് പൂളുകളിൽ നിന്നും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ പൂൾ ഇ, പൂൾ എഫ് എന്നിവയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. അതേസമയം, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾക്കായി പൂൾ ജി, പൂൾ എച്ച് എന്നിവയിലേക്ക് മാറും.

പൂൾ എ, പൂൾ ഡി എന്നിവയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ടീമുകൾ ചേർന്ന് പൂൾ ഇ രൂപീകരിക്കും. പൂൾ ബി, പൂൾ സി എന്നിവയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ടീമുകൾ ചേർന്ന് പൂൾ എഫ് രൂപീകരിക്കും.

മത്സരക്രമവും പോയിന്‍റ് കൈമാറ്റവും

രണ്ടാം റൗണ്ട് പൂളിൽ ഓരോ ടീമും രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കളിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, പൂൾ ഡി-യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും യോഗ്യത നേടി പൂൾ ഇ-യിൽ എത്തിയാൽ, അവർ പൂൾ എ-യിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ടീമുകളോട് (സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രകാരം നെതർലൻഡ്‌സ്, അർജന്‍റീന) മാത്രമേ മത്സരിക്കൂ. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വീണ്ടും കളിക്കില്ല.

എന്നാൽ, ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ കളിച്ച മത്സരത്തിന്‍റെ ഫലവും പോയിന്‍റും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

സെമിഫൈനൽ യോഗ്യത

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പൂൾ ഇ, പൂൾ എഫ് എന്നിവയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ നേരിട്ട് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സെമിയില്‍ പൂൾ ഇ-യിലെ വിജയികൾ പൂൾ എഫ്-ലെ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. പൂൾ ഇ-യിലെ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് പൂൾ എഫ്-ലെ വിജയികളെയും നേരിടും. സെമിയില്‍ വിജയിക്കുന്നവർ സ്വർണ്ണ മെഡലിനായുള്ള ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനും പരാജയപ്പെടുന്നവർ വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിനും യോഗ്യത നേടും.

Also Read: വേർപിരിഞ്ഞാൽ ജോർജീനയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു കോടി, മാഡ്രിഡിലെ വില്ല; വിവാഹ കരാർ ഇങ്ങനെ!

TAGGED:

2026 HOCKEY WORLD CUP
ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2026
FIH HOCKEY WORLD CUP NEW RULES
HOCKEY INDIA 2026
HOCKEY WORLD CUP NEW FORMAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.