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ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിനു നാളെ കിക്കോഫ്; കിരീടം കാക്കാന്‍ ആഴ്‌സണല്‍, വെല്ലുവിളിച്ച് കോവെൻട്രി

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026/27: പുതിയ സീസണിന് നാളെ മുതൽ പന്തുരുളും.

Premier League 2026
Premier League 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 5:12 PM IST

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ലണ്ടൻ: കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ പുതിയ സീസണിന് നാളെ പന്തുരുളും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ നാടകീയമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, 2003/04ന് ശേഷം ആദ്യമായി കിരീടമുയർത്തിയ ആഴ്‌സണല്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇത്തവണ പുതിയ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഗണ്ണേഴ്‌സ് പ്രമോഷൻ നേടിയെത്തിയ കോവെൻട്രി സിറ്റിയെ നേരിടും. 22-ന് ഹൾ സിറ്റിക്കെതിരേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇറങ്ങും. 23-ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ബോൺമൗത്തിനെ നേരിടും. സീസൺ 2027 മേയ് 30-ന് അവസാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ലിവർപൂൾ, ആഴ്‌സണല്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ചാമ്പ്യന്മാരെയാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കണ്ടത്.

യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടത്തിന് ഒമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകൾ

ഇത്തവണ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോർഡ് എണ്ണം (9 ക്ലബ്ബുകൾ) ടീമുകളാണ് വിവിധ യൂറോപ്യൻ ടൂർണമെന്‍റുകളില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. യുവേഫ കോഫിഫിഷ്യന്‍റ് റാങ്കിംഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാമതെത്തിയതിനെ തുടർന്ന്, ഇത്തവണ അഞ്ച് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല യൂറോപ്പ ലീഗും ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് കോൺഫറൻസ് ലീഗും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ സണ്ടർലാൻഡ് (ഏഴാം സ്ഥാനം), ബേൺമൗത്ത് (ആറാം സ്ഥാനം) എന്നീ ടീമുകൾ യൂറോപ്പ ലീഗിലേക്ക് അർഹത നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. അതേസമയം 39 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടിയിട്ടും വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡ് റെഗ്ലിഗേഷനിലേക്ക് വീണത് ലീഗിലെ കടുത്ത മത്സരത്തിന്‍റെ തെളിവായി.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത താരങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ സീസൺ വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ എർലിങ് ഹാലണ്ട് വെറും 111 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോളുകൾ തികച്ച് അലൻ ഷിയററുടെ (124 മത്സരങ്ങൾ) റെക്കോർഡ് തകർത്തു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഒരു സീസണിൽ 21 അസിസ്റ്റുകൾ നൽകി തിയറി ഹെൻറി, കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്ന എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു.

പുതിയ വരവുകളും വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുകളും

കോവെൻട്രി സിറ്റി, ഹൾ സിറ്റി, ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗൺ എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 25 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോവെൻട്രി സിറ്റിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. പ്രശസ്‌ത താരം ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡാണ് കോവെൻട്രിയുടെ പരിശീലകൻ. ഗാരി ഒ നീലിന്‍റെ കീഴിൽ ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗണും, പ്ലേ-ഓഫ് ഫൈനലിലെ നാടകീയ വിജയത്തിലൂടെ ഹൾ സിറ്റിയും പ്രീമിയർ ലീഗിലെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

പ്രതീക്ഷയോടെ പരിശീലകർ

ഇത്തവണ ലീഗിലെ പ്രമുഖ ടീമുകളിൽ പരിശീലകനെ മാറ്റാത്ത ഏക ക്ലബ് ആഴ്‌സണലാണ്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിശീലകൻ മൈക്കൽ ആർട്ടെറ്റ വ്യക്തമാക്കി. ടീമിന് അതിനുള്ള കഴിവും ആഗ്രഹവുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണെന്നും, എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ തന്നെ ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ മികച്ച പോരാട്ടം പുറത്തെടുക്കാൻ കോവെൻട്രി സിറ്റി സജ്ജമാണെന്നും ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡും പ്രതികരിച്ചു.

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