തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം; ഡച്ച് താരങ്ങളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി
ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ നെതർലൻഡ്സ് താരങ്ങൾക്ക് നേരെ കടുത്ത വംശീയ അധിക്ഷേപം: നിയമനടപടികളുമായി ഡച്ച് അസോസിയേഷൻ.
Published : July 1, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 1:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പില് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ മൊറോക്കോയോട് തോറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഡച്ച് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്ക് നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത വംശീയ അധിക്ഷേപം. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കിക്ക് പാഴാക്കിയ ജസ്റ്റിൻ ക്ലൂവർട്ട്, ക്വിന്റണ് ടിംബർ, ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെ എന്നീ താരങ്ങളാണ് കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത യുവതാരങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ വിദ്വേഷ പ്രചാരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണുയരുന്നത്.
താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ വംശീയവും വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞതുമായ ഓൺലൈൻ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് റോയൽ ഡച്ച് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവണതകളെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അസോസിയേഷൻ, വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു.
ഓൺലൈൻ വിവേചനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക സംവിധാനമായ 'മെൽഡ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ' ഇതിനെതിരെ അസോസിയേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകും. അവിടെയുള്ള നിയമവിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പബ്ലിക് പ്രൊസിക്യൂഷൻ സർവീസ് വഴി പ്രതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കെഎൻവിബി വ്യക്തമാക്കി.
"ഫുട്ബോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ വിവേചനം അതിന് നേർവിപരീതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ എന്ന കായികവിനോദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മൂല്യങ്ങൾക്കും സ്പിരിറ്റിനും എതിരാണിത്,"ഡച്ച് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
We danken de spelers, staf en alle betrokkenen voor hun inzet tijdens dit WK. Ook spreken we onze waardering uit voor de supporters, in het stadion, thuis en overal waar Oranje werd gevolgd en gesteund. Voetbal verbindt mensen, ongeacht afkomst of achtergrond.— OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026
We zien online… pic.twitter.com/Gpf7URXxRc
അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഡച്ച് താരങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ മുതലെടുത്ത് 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഡച്ച് പടയെ വീഴ്ത്തി ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.
ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൊറോക്കോയും ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരം പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം മത്സരമാണിത്. നേരത്തെ നടന്ന മറ്റൊരു റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ പാരഗ്വായ് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
മൊറോക്കോയുടെ അടുത്ത പോരാട്ടം
നാടകീയ വിജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ സജീവമാക്കിയ മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ ചരിത്ര കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 (പ്രീ-ക്വാർട്ടർ) മത്സരത്തിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡയാണ് മൊറോക്കോയുടെ എതിരാളികൾ.
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