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ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ചുവരുകൾ, കടം വാങ്ങിയ തോക്ക്; പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി ഇരട്ട സ്വർണ്ണം വാരി നീരു ധാണ്ഡ!

പ്രതിസന്ധികളെ വെടിവെച്ചിട്ട നീരു; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട സ്വർണ്ണ തിളക്കം!

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The house that saw the struggle of Neeru Dhanda who won two gold medals and a silver in shooting at the 2026 Asian Games (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 12:11 PM IST

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ജിന്ദ്: ഹരിയാനയിലെ സംഗത്‌പുരയെന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സാധാരണ റേഷൻ കടയിൽ, സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള അരിയും ഗോതമ്പും വാങ്ങാൻ വരിനിൽക്കുകയായിരുന്നു സുദേഷ് ദേവി. പെട്ടെന്നാണ് ആ വാർത്ത അവരെ തേടിയെത്തിയത്. തന്‍റെ മകൾ നീരു ധാണ്ഡ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണ്ണം നേടിയിരിക്കുന്നു! വരിയിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇന്ന് സന്തോഷക്കണ്ണീരാണ്. 'എനിക്ക് വിശപ്പ് പോലും തോന്നുന്നില്ല, അത്രമേൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്‍റെ ഹൃദയം അഭിമാനം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്," സുദേഷ് ദേവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വികാരാധീനയായി പറയുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും മറുഭാഗത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നീരു ധാണ്ഡ എന്ന ഷൂട്ടിങ് താരം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ രണ്ട് സ്വർണ്ണവും ഒരു വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി രാജ്യത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായി മാറിയത്.

ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ചുവരുകളും കടം വാങ്ങിയ തോക്കും

ജിന്ദ് ജില്ലയിലെ നീരുവിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുക പെയിന്‍റ് പോലും ചെയ്യാത്ത, കനത്ത മഴയിൽ നനഞ്ഞൊട്ടിയ ചുവരുകളുള്ള മുറികളാണ്. ചൂടില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ആകെയുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഫാൻ മാത്രം. അച്ഛൻ സുരേഷ് കുമാർ തന്‍റെ മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം വീട്ടുചെലവുകൾക്ക് പോലും തികയുമായിരുന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ് പോലെ കനത്ത ചെലവുള്ള ഒരു കായിക ഇനത്തിലേക്ക് മകളെ വിടാൻ ആ കുടുംബത്തിന് ഒട്ടും സാമ്പത്തികശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു.

തുടക്കത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു തോക്ക് പോലുമില്ലാതിരുന്ന നീരു, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശീലനം തുടങ്ങിയത്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള വെടിയുണ്ടകൾക്ക് ഒന്നിന് 80 രൂപയോളം വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിന് ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. മകളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുദേഷ് ദേവി പശുവിൻ പാൽ വിറ്റ് ഓരോ രൂപയും കൂട്ടിവെച്ചു. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടിയും വന്നു. മകൻ ഗുസ്‌തി താരവും മറ്റൊരു മകൾ വിവാഹിതയുമാണ്. ഒന്നിനും തികയാത്ത സാഹചര്യത്തിലും മക്കളുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഈ മാതാപിതാക്കൾ തടസ്സം നിന്നില്ല.

പൂജ്യം ബാലൻസിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്‍റെ നെറുകയിലേക്ക്

'ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൂജ്യം ബാലൻസുള്ള സാധാരണക്കാരാണ്. പക്ഷേ എന്‍റെ മകൾ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മായ്ച്ചുകളഞ്ഞു," അമ്മ പറയുന്നു. 2025-ൽ സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതും തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ 'നായിബ് സുബേദാർ' ആയി ജോലി ലഭിച്ചതുമാണ് നീരുവിന്‍റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായത്. കോച്ച് സോംവീർ പെഹൽവാന്‍റെ ശിക്ഷണവും സർക്കാർ സഹായവും മകളുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഈ കുടുംബം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.

ഇന്നുവരെ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരും വരാതിരുന്ന ആ കൊച്ചുവീടിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വലിയ തിരക്കാണ്. മകൾ രാജ്യത്തിന് ഇത്രയും വലിയ നേട്ടം സമ്മാനിച്ചിട്ടും സർക്കാരിനോട് ഇനിയൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാനില്ലെന്നാണ് ഈ അമ്മ പറയുന്നത്. "സർക്കാർ ഇതിനകം എന്‍റെ മകളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ഇനി അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യട്ടെ, ഞങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരാണ്."

മകളെ വരവേൽക്കാൻ ഗ്രാമം ഒരുങ്ങി

നീരുവിന്‍റെ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ 2500-ഓളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സംഗത്‌പുര ഗ്രാമം മുഴുവൻ ആഘോഷത്തിലാണ്. ഗ്രാമത്തലവന്മാരും യുവാക്കളും ചേർന്ന് വലിയ വരവേൽപ്പാണ് താരത്തിനായി ഒരുക്കുന്നത്. "കഠിനാധ്വാനം ഒരിക്കലും വെറുതെയാകില്ല. വിജയം വരാൻ വൈകിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും," യുവാക്കളോട് അച്ഛൻ സുരേഷിന് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൈയിൽ എന്ത് കരുതുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അമ്മ സുദേഷ് ദേവിക്ക് ഒരൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, മകളുടെ മധുരമുള്ള തിരിച്ചുവരവിനായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഹരിയാനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ചൂർമ്മ' അവൾക്ക് നൽകും!.

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NEERU DHANDA SHOOTER ASIAN GAMES

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