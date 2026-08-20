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ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽ യോഗ്യത തേടി നീരജ് ചോപ്ര നാളെ കളത്തില്‍; റുമേഷ് പതിരഗെ വെല്ലുവിളി

ലോസാൻ ഡയമണ്ട് ലീഗ്: നീരജ് ചോപ്ര-റുമേഷ് പതിരാഗെ പോരാട്ടം വീണ്ടും; ഫൈനൽ യോഗ്യത ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ താരം.

LAUSANNE DIAMOND LEAGUE നീരജ് ചോപ്ര RUMESH PATHIRAGE JAVELIN THROW NEERAJ CHOPRA VS RUMESH PATHIRAGE
Neeraj Chopra (Getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 3:34 PM IST

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ലോസാൻ: നീരജ് ചോപ്ര-റുമേഷ് പതിരാഗെ പോരാട്ടത്തിന് നാളെ ലോസാൻ ഡയമണ്ട് ലീഗ് വേദിയാകും. ബ്രസ്സൽസിൽ നടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ യോഗ്യത ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്ര ലോസാനിൽ ജാവലിന്‍ എറിയാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപ് സമാപിച്ച ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നീരജിനെ മറികടന്ന് പതിരാഗെ സ്വർണ്ണവും നീരജ് വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള ഇരുവരുടെയും ആദ്യ മുഖാമുഖമാണിത്.

ശ്രീലങ്കയുടെ 23 കാരനായ താരം റുമേഷ് പതിരാഗെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഈ സീസണിൽ പങ്കെടുത്ത ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടിലും താരം വിജയിച്ചു. ദോഹ, റോം ഡയമണ്ട് ലീഗുകളിലെ കിരീടനേട്ടത്തിന് പുറമെ ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ 89.75 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് താരം സ്വർണ്ണം നേടിയത്. ജൂണിൽ റോമിൽ 92.62 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തി ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവും പതിരാഗെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

മറുവശത്ത്, കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അലട്ടുന്ന നടുവേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നീരജ് ചോപ്ര. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുക്കാതിരുന്നിട്ടും ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ ഈ സീസണിലെ തന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനമായ 85.83 മീറ്ററോടെ വെള്ളി മെഡൽ നേടാൻ നീരജിനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒളിംപിക്‌സ് മെഡൽ ജേതാവായ നീരജ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്.

ലോക ചാമ്പ്യൻ അർഷാദ് നദീം (പാകിസ്‌താന്‍), യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ജൂലിയൻ വെബർ (ജർമ്മനി) എന്നിവർ പിന്മാറിയത് ലോസാൻ ലീഗിന്‍റെ തിളക്കം അല്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ കേഷോൺ വാൽക്കോട്ട്, ആൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്‌സ്, ജാക്കൂബ് വാഡ്‌ലെക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അണിനിരക്കുന്ന ഒൻപതംഗ ശക്തമായ നിരയാണ് നാളെ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

ലക്ഷ്യം ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലും അൾട്ടിമേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും

സെപ്റ്റംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ ബ്രസ്സൽസിൽ നടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ നീരജിന് ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്. നിലവിൽ 6 പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നീരജ്. ആദ്യ ആറ് സ്ഥാനക്കാർക്കാണ് ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത. പതിരാഗെയും ആൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്‌സും ഇതിനകം യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് സൂറിച്ചിലും ഒരു ഡയമണ്ട് ലീഗ് പോരാട്ടം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 2022-ൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാമ്പ്യനായ നീരജ്, തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ, സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 13 വരെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന പ്രഥമ വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനും ലോസാനിലെ പ്രകടനം നീരജിനെ സഹായിക്കും. നിലവിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള നീരജിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആദ്യ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുകയോ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽ ജയിക്കുകയോ വേണം.

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LAUSANNE DIAMOND LEAGUE
നീരജ് ചോപ്ര
RUMESH PATHIRAGE JAVELIN THROW
NEERAJ CHOPRA VS RUMESH PATHIRAGE
NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE

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