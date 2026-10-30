ലക്ഷ്യം 2027 സീസൺ; വീര്യത്തോടെ ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നീരജ് ചോപ്ര, പരിശീലനം ഉടൻ ആരംഭിക്കും
പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നീരജ് ചോപ്ര; അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ പരിശീലനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും.
Published : October 30, 2026 at 3:43 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്ര ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് താൻ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായും അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പരിശീലനവും പുനരധിവാസവും പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും താരം അറിയിച്ചു. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് 2026 സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീരജ് നേരത്തെ പിന്മാറിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടയിലാണ് നീരജ് ചോപ്രയുടെ കണങ്കാലിലെ ലിഗ്മെന്റിനു പരിക്കേറ്റത്. ആദ്യത്തെ ഒന്നര മാസം കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടെങ്കിലും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൂർണ്ണ വിശ്രമം എടുത്തതോടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതായി നീരജ് വ്യക്തമാക്കി. കായിക ഡോക്ടർ ദിൻഷാ പർദിവാലയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താരം ഇനി പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.
ലൊസാനെ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ 88.05 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് തന്റെ സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലേക്ക് നീരജ് തിരിച്ചെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പരിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. ഇതേ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ബ്രസ്സൽസ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനൽസ്, കന്നി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നിവ താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ താഴത്തെ നടുവേദനയും താരത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടോപ്സ്, സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കരിയറിലുടനീളം ലഭിക്കുന്ന വൻ പിന്തുണ പരിക്കിന്റെ സമയത്തും തുണയായതായി നീരജ് നന്ദിയോടെ ഓർത്തു.
Neeraj Chopra provides injury update, says rehabilitation and training to begin in “next couple of weeks” Read @ANI Story | https://t.co/A4waYCjFtF #NeerajChopra #NeerajChopraInjury https://t.co/ClxSUXlNuH— ANI Digital (@ani_digital) October 30, 2026
സ്പോർട്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് പദ്ധതിക്ക് നീരജിന്റെ കൈയടി
ഒക്ടോബർ 28-ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ 'ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്' പദ്ധതിയെ നീരജ് ചോപ്ര സ്വാഗതം ചെയ്തു. കായിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും വിദേശത്ത് നിന്ന് വലിയ ചെലവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകുമെന്നും നീരജ് പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന യൂത്ത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന് യോഗ്യത നേടിയ ഇന്ത്യൻ യുവ അത്ലറ്റുകൾക്ക് താരം പ്രത്യേക ആശംസകൾ നേർന്നു. വലിയ വേദികളിലെ സമ്മർദ്ദത്തെ ഭയപ്പെടാതെ, അതൊരു പഠനാവസരമായി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കളിക്കാൻ നീരജ് യുവതാരങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനും മറ്റ് അത്ലറ്റുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അനുഭവസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ വേദിയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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