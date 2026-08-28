ETV Bharat / sports

ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായി നീരജ് ചോപ്ര; സൂറിച്ചിൽ പാതിരഗെയ്ക്ക് വമ്പൻ ജയം

മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നഷ്‌ടമായിട്ടും ഫൈനലിലേക്ക്; രണ്ട് മീറ്ററുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനവുമായി നീരജ് ചോപ്ര.

നീരജ് ചോപ്ര DIAMOND LEAGUE FINAL 2026 NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL ZURICH DIAMOND LEAGUE
Neeraj Chopra (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി. സൂറിച്ചിൽ നടന്ന, ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള അവസാന യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നിട്ടും നീരജ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് അർഹത നേടി. ഈ സീസണിൽ നടന്ന ആകെ അഞ്ച് യോഗ്യതാ മീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പങ്കെടുക്കാതിരുന്നിട്ടാണ് താരത്തിന്‍റെ ഈ മികച്ച നേട്ടം.

ഈ വർഷം ലോസാൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിലും ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിലും മാത്രമാണ് നീരജ് മത്സരിച്ചത്. ലോസാനിൽ 88.05 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ദോഹയിൽ 85.69 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് നാലാം സ്ഥാനവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നായി ആകെ 12 പോയിന്‍റുകൾ നേടിയാണ് നീരജ് ഫൈനൽ പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരനായി ഇടംപിടിച്ചത്.

സൂറിച്ച് ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ പാതിരഗെയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ജയം

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനായ ശ്രീലങ്കയുടെ രുമേഷ് തരംഗ പാതിരഗെ 92.07 മീറ്ററിന്‍റെ വമ്പൻ ത്രോയുമായാണ് സൂറിച്ചിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത്. ഈ വർഷം രണ്ട് തവണ 90 മീറ്ററിലധികവും, ഏഴ് തവണ 88 മീറ്ററിലധികവും ദൂരം കണ്ടെത്തിയ പാതിരഗെ അടുത്ത ആഴ്‌ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനായ ഗ്രനേഡയുടെ ആൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്‌സ് (86.93 മീറ്റർ) രണ്ടാം സ്ഥാനവും, പോളണ്ടിന്‍റെ ഡേവിഡ് വെഗ്നർ (85.16 മീറ്റർ) മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

പോയിന്‍റ് കണക്കാക്കുന്ന രീതി

ഡയമണ്ട് ലീഗിലെ ഓരോ മീറ്റിലും ആദ്യ എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്കാണ് പോയിന്‍റുകൾ നൽകുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരന് എട്ട് പോയിന്‍റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം ഏഴ്, ആറ്, അഞ്ച്, നാല്, മൂന്ന്, രണ്ട്, ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ പോയിന്‍റുകള്‍ ലഭിക്കും. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്‍റ് നേടുന്ന ആദ്യ ആറ് അത്ലറ്റുകളാണ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക. പോയിന്‍റുകള്‍ തുല്യമായി വന്നാൽ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരത്തിന് മുൻഗണന നൽകും.

ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ജാവലിൻ ത്രോ താരങ്ങൾ

  • രുമേഷ് തരംഗ പാതിരഗെ (ശ്രീലങ്ക) - 39 പോയിന്‍റ്
  • ആൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്‌സ് (ഗ്രനേഡ) - 35 പോയിന്‍റ്
  • കെഷോൺ വാൽക്കോട്ട് (ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ) - 23 പോയിന്‍റ്
  • കർട്ടിസ് തോംസൺ (അമേരിക്ക) - 20 പോയിന്‍റ്
  • ജൂലിയസ് യെഗോ (കെനിയ) - 13 പോയിന്‍റ്
  • നീരജ് ചോപ്ര (ഇന്ത്യ) - 12 പോയിന്‍റ്

Also Read: റാഫിന്യയും ലോപ്പസും തിളങ്ങി; ബാഴ്‌സയ്‌ക്ക് ലാ ലിഗയില്‍ മിന്നും തുടക്കം, സെൽറ്റയെ അട്ടിമറിച്ച് ഒസാസൂന

TAGGED:

നീരജ് ചോപ്ര
DIAMOND LEAGUE FINAL 2026
NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL
ZURICH DIAMOND LEAGUE
NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.