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സ്വർണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീരജ് ചോപ്ര; മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ

ലക്ഷ്യം സ്വർണം; നീരജ് ചോപ്ര കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ!

Neeraj Chopra
File Photo: Neeraj Chopra (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 5:10 PM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്ര ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നാളെയാണ് നിർണായക ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുക.

ഇന്ന് നടന്ന യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് നീരജ് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 76.28 മീറ്ററും, രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ മികവ് മെച്ചപ്പെടുത്തി 79.61 മീറ്ററും താരം കണ്ടെത്തി. യോഗ്യത നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പായതിനാൽ നീരജ് തന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.

ഫൈനലിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ

നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് യാദവ്, യഷ്‌വീര്‍ സിങ് എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ 12 പേർ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ രോഹിത് യാദവ് (78.37 മീറ്റർ) ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തും, യഷ്‌വീര്‍ സിങ് (78.36 മീറ്റർ) പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ 8 മെഡലുകൾ എന്ന നേട്ടം ഇത്തവണത്തെ 32 അംഗ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ടീം മറികടക്കുമെന്നും നീരജ് ചോപ്ര പൂർണ്ണ ശാരീരികക്ഷമതയിലാണെന്നും ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് മുഖ്യ കോച്ച് രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ നായർ വ്യക്തമാക്കി.

കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി എതിരാളികൾ

2018-ലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ നീരജിന് ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാകും നേരിടേണ്ടി വരിക. നിലവിലെ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യനായ പാകിസ്‌താന്‍റെ അർഷാദ് നദീം (78.63 മീറ്റർ) ഈ സീസണിലെ തന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനവുമായി യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 82.84 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് ഒന്നാമതെത്തിയ ശ്രീലങ്കയുടെ റുമേഷ് തരംഗ പതിരഗെയാണ് നിലവിൽ സ്വർണപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. റോം ഡയമണ്ട് ലീഗ് കിരീടം നേടിയ പതിരഗെയാണ് ഈ സീസണിൽ 90 മീറ്ററിലധികം (92.62 മീറ്റർ) ദൂരം കണ്ടെത്തിയ ഏക താരം.

കൂടാതെ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ ട്രിനിഡാഡിന്‍റെ കെഷോൺ വാൽക്കോട്ട്, ഗ്രനേഡയുടെ ആൻഡേഴ്‌സണ്‍ പീറ്റേഴ്‌സ് എന്നിവരും ഫൈനലിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അലട്ടുന്ന ഇടുപ്പ് വേദനയ്ക്ക് ശേഷം ജൂണിൽ ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിലൂടെയാണ് നീരജ് ഈ സീസൺ ആരംഭിച്ചത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന നീരജ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വീണ്ടുമൊരു ചരിത്ര സ്വർണം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായികലോകം.

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