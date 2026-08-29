ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നിന്നും ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ നിന്നും നീരജ് ചോപ്ര പുറത്ത്? കാരണം ഇതാണ്!
വിധി വില്ലനായി; നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും 2026 സീസണും നഷ്ടമാകും.
Published : August 29, 2026 at 3:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് പരിക്ക്. പരിശീലനത്തിനിടെ കണങ്കാലിലെ ലിഗമെന്റിനു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് താരത്തിന് 2026-ലെ അവശേഷിക്കുന്ന സീസൺ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടമാകും. ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിലും നീരജിന് മത്സരിക്കാനാകില്ല. ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന് കരിയറിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് നീരജ് സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
'നിർഭാഗ്യവശാൽ, പരിശീലനത്തിനിടെ എന്റെ കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റു. ഡോക്ടറുമായും ടീമുമായും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം, ഈ സീസണിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. മികച്ച ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് നിരാശജനകമാണ്. എങ്കിലും കായികരംഗത്ത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ സ്വാഭാവികമാണ്," നീരജ് കുറിച്ചു.
തിരിച്ചുവരവും സീസണിലെ പ്രകടനവും
പരിക്കിനെത്തുടർന്നുള്ള നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിലൂടെയാണ് 28-കാരനായ നീരജ് മത്സരരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. 85.69 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് അന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 85.83 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് താരം വെള്ളി മെഡൽ നേടി. ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയുടെ റുമേഷ് പതിരഗെ (89.75 മീറ്റർ) ആണ് സ്വർണം നേടിയത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോസാൻ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ഈ സീസണിലെ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി നീരജ് ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. ലോസാനിലെ മത്സരമായിരിക്കും 2026 സീസണിൽ നീരജിന്റെ അവസാന മത്സരം.
ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത ആഘാതം
സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെ ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നീരജ് ചോപ്ര. പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ നീരജിന്റെ അഭാവം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നിലനിർത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
നീരജ് ചോപ്ര പുറത്തായതോടെ, ഇനി ഇന്ത്യൻ ജാവലിൻ നിരയുടെ ഭാരം രോഹിത് യാദവിന്റെ ചുമലിലാകും. അടുത്തിടെ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് കോണ്ടിനെന്റല് ടൂറിൽ 87.68 മീറ്റർ എന്ന തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരം കണ്ടെത്തി രോഹിത് സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മെഡൽ പ്രതീക്ഷ രോഹിത് യാദവാണ്.
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