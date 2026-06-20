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ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനം; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് യോഗ്യത നേടി

ദോഹയിൽ നീരജ് നാലാമത്, ശ്രീലങ്കൻ താരം റുമേഷ് തരംഗയ്ക്ക് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ അട്ടിമറി വിജയം.

Neeraj Chopra
Neeraj Chopra (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 10:57 AM IST

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ദോഹ: പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം സീസണിലെ തന്‍റെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ നാലാം സ്ഥാനം. ജാവലിൻ ത്രോയിൽ തന്‍റെ സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനമായ 85.69 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയ നീരജ്, വരാനിരിക്കുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള (ജൂലൈ 23 - ഓഗസ്റ്റ് 2) യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം മറികടന്നു.

പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അവസാന നിമിഷമാണ് നീരജ് ചോപ്ര മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകരെ അറിയിച്ചത്. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ ചരിത്ര സ്വർണ്ണത്തിനും പാരിസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ വെള്ളിക്കും ശേഷം താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനം കാണാൻ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരുന്നതെങ്കിലും, ഇത്തവണ നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

മത്സരത്തിലെ പ്രകടനം

മത്സരത്തിലെ തന്‍റെ ആദ്യ ശ്രമം ഫൗളോടെയാണ് നീരജ് ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 82.77 മീറ്ററും, മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ ഇന്നത്തെ തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരമായ 85.69 മീറ്ററും താരം കുറിച്ചു. നാലാം ശ്രമത്തിൽ 83.45 മീറ്റർ കണ്ടെത്തിയ നീരജിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്രമം ഫൗളായി. 90.23 മീറ്റർ വ്യക്തിഗത ബെസ്റ്റുള്ള നീരജിന് ഇന്ന് തന്‍റെ പതിവ് മാജിക് ആവർത്തിക്കാനായില്ല.

ശ്രീലങ്കയുടെ റുമേഷ് തരംഗ പതിരാഗെയാണ് 88.96 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഗ്രനേഡയുടെ മുൻ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്‌സ് (86.38 മീറ്റർ) രണ്ടാം സ്ഥാനവും, അമേരിക്കയുടെ കർട്ടിസ് തോംസൺ (85.99 മീറ്റർ) മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം സച്ചിൻ യാദവിന് ഫൈനലിലേക്ക് ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടാനായില്ല.

ലക്ഷ്യം കോമൺവെൽത്ത് - ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകൾ

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മഗ്ലിംഗൻ ഒളിമ്പിക് ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍ററിലായിരുന്നു നീരജ് പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നത്. മലനിരകളിലെ ഈ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം തന്‍റെ ശാരീരികക്ഷമതയും സാങ്കേതികതയും വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചതായി നീരജ് വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, ജപ്പാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നീ രണ്ട് മെഗാ ഇവന്‍റുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി തന്‍റെ കായിക ക്ഷമത വിലയിരുത്താൻ ദോഹയിലെ ഈ പ്രകടനം നീരജിനെ സഹായിക്കും.

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