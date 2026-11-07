ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ജിതിനും ആഷിഖും ബിജോയിയും, ഗുർപ്രീത് പുറത്ത്
ന്യൂസിലൻഡ് സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ പര്യടനം: 23 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു പുറത്ത്, മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് അവസരം.
Published : November 7, 2026 at 12:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള 23 അംഗ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടീമിന്റെ വിശ്വസ്തനായ സീനിയർ ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. മലയാളി താരങ്ങളായ ജിതിൻ എം.എസ്, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ബിജോയ് വർഗീസ് എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടംനേടി.
ഗുർപ്രീതിന്റെ പുറത്താക്കലും പുതിയ ഗോൾകീപ്പർമാരും
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ബ്രസീലിനോട് ഇന്ത്യ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് (0-4) പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു. രണ്ട് എവേ മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഗുർപ്രീതിന് പകരം യുവനിരയിലാണ് പരിശീലകൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃതിക് തിവാരി, സോം കുമാർ, വിശാൽ കെയ്ത് എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മൂന്ന് ഗോൾകീപ്പിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ.
A new challenge on the road. 🇮🇳✈️🇳🇿 Meet the 23 #BlueTigers heading to New Zealand. 🔗 Read more: https://t.co/C4QDaB4qZt #IndianFootball https://t.co/w9uVnnrSli— Indian Football (@IndianFootball) November 6, 2026
മത്സരക്രമവും വേദികളും
ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് കളിക്കുക. ആദ്യ മത്സരം നവംബർ 12-ന് ഓക്ക്ലൻഡിലെ 'ഗോ മീഡിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ' വെച്ച് നടക്കും. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം നവംബർ 15-ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ 'വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്' അരങ്ങേറുക.
യുവനിരയും ക്യാമ്പും
നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026 ന്റെ ഭാഗമായ ബിജോയ് വർഗീസ്, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോ എന്നിവരെയും ഖാലിദ് ജമീൽ ടീമിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നവംബർ 7 ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ ഒത്തുകൂടും. ഞായറാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിശീലന സെഷനുകൾക്ക് ശേഷം ടീം ഔദ്യോഗികമായി ഓക്ക്ലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും.
ന്യൂസിലൻഡ് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെന്ന് പരിശീലകൻ
വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ യഥാർത്ഥ കരുത്ത് അളക്കാനുള്ള മികച്ച വേദിയായിരിക്കും ഈ പര്യടനമെന്ന് ഖാലിദ് ജമീൽ വ്യക്തമാക്കി. "ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന രാജ്യമായ ന്യൂസിലൻഡ് വളരെ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്. അവരുടെ നാട്ടിൽ കളിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ്. മികച്ച രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കാനും, അച്ചടക്കത്തോടെ കളിക്കാനും, ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാനും ഈ അവസരം ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും," ഖാലിദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്
- ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഹൃതിക് തിവാരി, സോം കുമാർ, വിശാൽ കെയ്ത്.
- ഡിഫെൻഡർമാർ: അഭിഷേക് സിംഗ് തെക്ചാം, ആകാശ് മിശ്ര, ബിജോയ് വർഗീസ്, ജയ് ഗുപ്ത, മെഹ്താബ് സിംഗ്, പ്രംവീർ, റിക്കി മീതേയ് ഹയോബാം, റോഷൻ സിംഗ് നയോറെം.
- മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ജിതിൻ എം.എസ്, ലാൽറെംത്ലുവാംഗ ഫനായ്, ലാൽറിൻലിയാന ഹ്നാംതെ, തോംബ സിംഗ് ഹയോബാം.
- ഫോർവേഡ്സ്: ഡേവിഡ് ലാൽലൻസംഗ, എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക, ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോ, മൻവീർ സിംഗ്, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, റയാൻ വില്യംസ്.
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