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ജർമ്മനിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഗ്രീസ്; ഹാലണ്ടിനെ പൂട്ടി പോർച്ചുഗൽ; നേഷൻസ് ലീഗിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറി!

യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്: ജർമ്മനിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഗ്രീസ്; നോർവേയെ കീഴടക്കി പോർച്ചുഗൽ

NATIONS LEAGUE 2026 യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് വാർത്തകൾ ജർമ്മനി VS ഗ്രീസ് പോർച്ചുഗൽ VS നോർവേ
Nations League: Greece Stun Germany; Portugal Beat Norway (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 10:27 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിലെ രണ്ടാം മത്സരദിനത്തിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറിയുമായി ഗ്രീസ്. മുൻ സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ജർമ്മനിയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ഗ്രീസ് അട്ടിമറിച്ചത്. മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഗോൺസാലോ റാമോസിന്‍റെ മികവിൽ പോർച്ചുഗൽ ഒസ്ലോയിൽ വെച്ച് നോർവേയെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ചു.

ജർമ്മനിയെ വീഴ്ത്തി ഗ്രീസ്

ലിഗ് എ-യിൽ ഗ്രീസിന്‍റെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഓഗ്‌സ്ബർഗിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന്‍റെ ജർമ്മനിയെയാണ് ഗ്രീസ് അട്ടിമറിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഗ്രീസ് ജർമ്മനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. മത്സരത്തിന്‍റെ 75-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഡിമിട്രിസ് കോർബെലിസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് ജർമ്മൻ പ്രതിരോധ നിരയിൽ തട്ടി ദിശമാറി വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കരീം അഡെയേമിയുടെ ഒരു മികച്ച കർവിങ് ഷോട്ട് ഗ്രീസ് ഗോൾകീപ്പർ കോസ്റ്റാസ് സൊലാക്കിസ് തടുത്തിട്ടതാണ് ജർമ്മനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം.

നോർവേയെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയത്തോടെ പോർച്ചുഗൽ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. മത്സരത്തിന്‍റെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ ജാവോ ഫെലിക്‌സിലൂടെ പോർച്ചുഗലാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡിന്‍റെ ഫ്രീക്കിക്ക് പോർച്ചുഗൽ ഗോളി ഡീഗോ കോസ്റ്റ തടുത്തെങ്കിലും റീബൗണ്ടിലൂടെ ഏർലിംഗ് ഹാലണ്ട് നോർവേയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു.

എന്നാൽ നോർവേയുടെ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. നോർവേ ഗോൾകീപ്പർ ഓര്യൻ നെയ്‌ലാൻഡിന്‍റെ പാസ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നും ഗോൺസാലോ റാമോസ് പോർച്ചുഗലിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടി. റാഫേൽ ലിയാവോയുടെ ഒരു ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയതും പോർച്ചുഗലിന് നിർഭാഗ്യമായി.

ഡെന്മാർക്കിനും നെതർലൻഡ്‌സിനും മിന്നും വിജയം

മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഡെന്മാർക്കും നെതർലൻഡ്‌സും വിജയം കണ്ടു. വെയ്ൽസിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഡെന്മാർക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മിഗ്വൽ ഡാംസ്ഗാർഡിന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഡെന്മാർക്കിന് തുണയായത്. ബെൻ ഡേവിസിന്‍റെ ഓൺ ഗോളും ഗുസ്താവ് ഇസാക്‌സിന്‍റെ ഗോളുമാണ് ഡെന്മാർക്കിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ബെൽഗ്രേഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സ് 2-1 സെര്‍ബിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. നെതർലൻഡ്സിനായി ആദ്യമായി ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറങ്ങിയ മെക്സ് മീർഡിങ്ക് ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ തിളങ്ങി. സെര്‍ബിയക്കായി ലൂക്കാ ജോവിച്ച് ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും മീർഡിങ്കിന്‍റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗിൽ നെതർലൻഡ്‌സ് വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

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യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് വാർത്തകൾ
ജർമ്മനി VS ഗ്രീസ്
പോർച്ചുഗൽ VS നോർവേ
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