കെയ്ന്റെ ഗോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽ; ഇറ്റലിക്കും ബെൽജിയത്തിനും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം
നേഷൻസ് ലീഗ്: ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ, ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തി ഇറ്റലി.
Published : November 13, 2026 at 11:09 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പുരുഷ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ രാത്രിയിൽ, 64-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടി ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ചരിത്രനേട്ടം ആഘോഷമാക്കി.
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി തന്റെ 126-ാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ 33കാരനായ കെയ്ൻ രാജ്യത്തിനായി നേടുന്ന 92-ാം ഗോളാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ മോർഗൻ റോജേഴ്സിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡെടുത്തെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ പെറ്റാർ സുസിച്ച് ക്രൊയേഷ്യയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. എന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് കെയ്ൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിർണ്ണായക ജയം സമ്മാനിച്ചു.
The results on Thursday ✅ #NationsLeague https://t.co/INp76uwW9X— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നിക്കോള വ്ലാസിച്ചിന്റെ ഷോട്ട് പുറത്തുപോയതും ആന്റെ ബുഡിമിറിന്റെ ശ്രമം ജാരെൽ ക്വാൻസ തടഞ്ഞതും ഇംഗ്ലണ്ടിന് രക്ഷയായി. മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്റെ ബാലൺ ഡി ഓർ ട്രോഫി വെംബ്ലിയിലെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച കെയ്നിന്, മുൻ റെക്കോർഡ് ഉടമ പീറ്റർ ഷിൽട്ടണും വെയിൽസ് രാജകുമാരനും ചേർന്ന് പ്രത്യേക ജേഴ്സി സമ്മാനിച്ചു. ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും ഉപഹാരം നൽകി.
ഫ്രാൻസിനെ തകർത്ത് ഇറ്റലി
മിലാനിലെ സാൻ സിറോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ 3-1ന് തകർത്ത് ഇറ്റലി തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാന് കീഴിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. മൈക്കൽ ഒലിസെയിലൂടെ ഫ്രാൻസ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും പിയോ എസ്പോസിറ്റോയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളും ഡേവിഡ് ഫ്രട്ടേസിയുടെ ഗോളും ഇറ്റലിക്ക് ഹോം വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും 10 പോയിന്റ് വീതമായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ വന്ന പിഴവുകളാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്നും എന്നാൽ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും സിദാൻ പ്രതികരിച്ചു.
Italy comeback to defeat France in Milan 👏 #NationsLeague https://t.co/Fo5oLtabCj— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
ബെൽജിയത്തിനും മുന്നേറ്റം
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം തുർക്കിയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച് ബെൽജിയം നിർണ്ണായക ജയം സ്വന്തമാക്കി. അർദ ഗുലറിലൂടെ തുർക്കി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിൻ, ചാൾസ് ഡി കെറ്റെലെയർ എന്നിവരുടെ ഗോളുകൾ ബെൽജിയത്തിന് ജയമൊരുക്കി.
അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് സി1-ൽ ഫിൻലൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ച അൽബേനിയയും സാൻ മറിനോയെ വീഴ്ത്തിയ ബെലാറസും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് സി2-ൽ ലാത്വിയയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച് മോണ്ടിനെഗ്രോ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉറപ്പാക്കിയപ്പോൾ, അർമേനിയയോട് സമനില വഴങ്ങിയ സൈപ്രസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി.
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