വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ബൗളറായി നന്ദിനി ശർമ്മ
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നന്ദിനിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : January 12, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ബൗളറായി നന്ദിനി ശർമ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനെതിരെ നവി മുംബൈയിലെ ഡോ. ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയാണ് നന്ദിനി ശർമ്മ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹാട്രിക് നേടിയ ബൗളർമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ ഇസി വോങ്, യുപി വാരിയേഴ്സിലെ ഗ്രേസ് ഹാരിസ്, യുപി വാരിയേഴ്സിലെ ദീപ്തി ശർമ്മ എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം താരവും ഇടംനേടി. ഗുജറാത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 20-ാം ഓവറിൽ കനിക അഹൂജ, രാജേശ്വരി ഗെയ്ക്വാദ്, രേണുക സിംഗ് എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് നന്ദിനി ഈ നാഴികക്കല്ല് തികച്ചത്.
ചണ്ഡീഗഢ് മുതൽ ഡൽഹി വരെ
ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് നന്ദിനി. 2001 സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ജനിച്ച അവർ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ ചണ്ഡീഗഡിനേയും ഇന്റര്-സോണൽ മത്സരങ്ങളിൽ നോർത്ത് സോണിനേയുമാണ് പ്രതിനിധീകുന്നത്. സീനിയർ വനിതാ ടി20 ട്രോഫി (2025) പോലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലെ താരത്തിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ദേയമാണ്. ബാറ്റിംഗ് സംഭാവനകൾ പരിമിതമാണെങ്കിലും നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ നേടാനും സ്ഥിരമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും താരത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2026 ,ൽ ലേലത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നന്ദിനിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
'ഹാട്രിക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല'
ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, തന്നെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് ക്യാപ്റ്റൻ ജെമീമ റോഡ്രിഗസിനും ഷഫാലി വർമ്മയ്ക്കും നന്ദിനി നന്ദി പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഓവറിന് ശേഷം തന്റെ ലൈനും ലെങ്തും ക്രമീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിർണായകമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ചരിത്ര ഹാട്രിക്കും നേടാൻ സഹായിച്ചു.
'എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പന്തെറിയുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഷഫാലിയും ജെമീമയും ഓരോ പന്തിനും മുമ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ ഹാട്രിക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ വിക്കറ്റുകൾ വരുമെന്ന് ടീം എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് നന്ദിനി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'എന്റെ ആദ്യ ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ബാറ്റർമാർ പന്ത് നന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതിനാൽ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരാന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഭാഗ്യവശാൽ അത് വിജയിച്ചു. എന്റെ സഹോദരനും അമ്മയും ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളി വീക്ഷിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നന്ദിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക് ഭീഷണി; ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില് നിന്ന് വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര് പുറത്തേക്ക്