കുതന്ത്ര തന്ത്ര മന്ത്രമൊന്നും ഏൽക്കില്ലടാ'' കേപ് വെർദെയെ അർജൻ്റീന തളച്ചതോടെ ഘാനയുടെ കുമ്പിടി എയറിൽ
മെസ്സിയേയും സംഘത്തിനേയും പുറത്താക്കാന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കുപ്രസിദ്ധ മന്ത്രവാദിയുടെ പ്രവചനം. കുമ്പിടി ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയെങ്കിയെങ്കിലും കളത്തിനു പുറത്തെ മന്ത്രവാദിയെക്കൂടെയാണ് കളത്തിലെ മജീഷ്യന് കുപ്പിയിലാക്കിയത്.
Published : July 4, 2026 at 8:34 AM IST
''നോക്കൗട്ടില് കേപ് വെര്ദെ അര്ജൻ്റീനയെ അട്ടിമറിക്കും... കളത്തിലെ മജീഷ്യന് മെസിയെ തളര്ത്താന് കര്മങ്ങളും കൂടോത്രവും നടത്തും. നോക്കൗട്ടില് കേപ് വെര്ദെ അര്ജൻ്റീനയെ തോല്പ്പിക്കാന് വേണ്ട വിദ്യയെല്ലാം പയറ്റും'' കേപ് വെർദെയെ തളച്ച അർജൻ്റീന കളിയ്ക്ക് പിന്നാലെ എയറിലായി കുപ്രസിദ്ധ മന്ത്രവാദി നാനാ ക്വാകു ബോണ്സം. മായി ഘാനയുടെ കുപ്രസിദ്ധ മന്ത്രവാദിയുടെ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച.
മെസ്സിയേയും സംഘത്തിനേയും പുറത്താക്കാന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് ഘാനയുടെ മന്ത്രവാദി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കുമ്പിടിയുടെ പ്രവചനം അർജൻ്റീന ആരാധകർക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയെങ്കിയെങ്കിലും കളത്തിനു പുറത്തെ മന്ത്രവാദിയെക്കൂടെയാണ് കളത്തിലെ ഫുട്ബോള് മജീഷ്യന് കുപ്പിയിലാക്കിയത്. ഫുട്ബോളിൻ്റെ എബിസിഡിയില് ഇല്ലാത്ത യമണ്ടന് മന്ത്രവാദത്തിനെ കാല്പന്തിൻ്റെ ചതുരംഗക്കളിയില് മറുതന്ത്രങ്ങള് മെനഞ്ഞ് മെസ്സി അടപടലം പൂട്ടിയതോടെയാണ് മന്ത്രവാദി എയറിൽ കയറിയത്.
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കേപ് വെര്ദെ അര്ജൻ്റീന പോരാട്ടത്തില് കളത്തില് 11 പേര് വീതമാണ് ഉള്ളതെങ്കില്. പുറത്തൊരു പന്ത്രണ്ടാമന് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പറച്ചില്. കളിയെ മന്ത്രവാദം കൊണ്ടും ആഭിചാര ക്രിയകൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധനായൊരു മന്ത്രവാദി. ഘാനയ്ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹാരി കെയ്നെ തളര്ത്തുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം. ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാനയോട് സമനിലയില് കുരുങ്ങിയപ്പോള് മന്ത്രവാദം ഏറ്റോ എന്ന് തെല്ലൊന്ന് സംശയിച്ചവരും ചെറുതല്ല.
കെയ്നിൻ്റെ ശാപം പിന്വലിച്ചെന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പാനമയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലീഷ് നായകന് ഗോളടിച്ചതും കൗതുകമായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ മെസി ആരാധകരുടെ നാടൻ കൂടോത്രവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഈ കൂടോത്രം കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് നെറ്റിസണ്സ് പറയുന്നത്.
അതേസമയം കളിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നിലായ ശേഷം ഉഗ്രൻ പ്രകടനത്തോടെ തിരിച്ചടിച്ച കേപ് വെർദെ, ശക്തരായ അർജൻ്റീനയെ വിറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കീഴടങ്ങിയത്. അർജൻ്റീനയ്ക്കായി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഡിനെയുടെ സെൽഫ് ഗോളും അർജൻ്റീനയ്ക്ക് നേട്ടമായി 3-2ൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടം ഡിറോയ് ഡ്വാർട്ടെ, സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയായിരുന്നു. ടൂർണമെൻ്റിലെ കേപ് വെർദെയുടെ ആദ്യ തോൽവികൂടിയാണിത്. കളി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്ന നിമിഷത്തില് 111–ാം മിനിറ്റിലാണ് റൊമേരോ പന്ത് വലയിലാക്കിയത്. പ്രീ ക്വാര്ട്ടറില് അര്ജന്റീന ഈജിപ്തിനെ നേരിടും.
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