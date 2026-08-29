ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ അട്ടിമറിച്ച് നമീബിയ; ട്രൈ-നേഷൻ ടി20 പരമ്പരയിൽ മിന്നും ചരിത്രവിജയം
ട്രൈ-നേഷൻ ടി20: കരുത്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തി നമീബിയയ്ക്ക് ചരിത്രവിജയം
Published : August 29, 2026 at 10:51 AM IST
വിൻഡ്ഹോക്ക് (നമീബിയ): അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടുമൊരു അട്ടിമറി ചരിത്രം രചിച്ച് നമീബിയ. ട്രൈ-നേഷൻ ടി20 പരമ്പരയിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 18 റൺസിനാണ് നമീബിയ തകർത്തത്. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയർ ഉയർത്തിയ 164 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 145 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതോടെ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നമീബിയ 2-0 എന്ന അവിശ്വസനീയ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി.
നാലോവറിൽ 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ, ജെ.ജെ. സ്മിറ്റ് എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് നമീബിയയ്ക്ക് ചരിത്ര ജയമൊരുക്കിയത്.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 28, 2026
Despite a fighting innings from Dewald Brevis, #TheProteas fall short in the chase as Namibia secure an 18 run victory. 🇿🇦
A valiant effort from #TheProteas in the opening match of the T20I Tri-Series, but Namibia hold on to take the win. 🏏#Unbreakable pic.twitter.com/J4jqOd6ju7
തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി നമീബിയ
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബിജോൺ ഫോർച്യൂൺ ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമീബിയൻ ഓപ്പണർമാരായ ലൗറൻ സ്റ്റീൻകാമ്പും ജാൻ ഫ്രൈലിങ്കും ചേർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാരെ തല്ലിച്ചതച്ചു. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ വെറും 9.4 ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 84 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്റ്റീൻകാമ്പ് 41 റൺസെടുത്തു പുറത്തായെങ്കിലും, മനോഹരമായ ബാറ്റിങ് തുടർന്ന ഫ്രൈലിങ്ക് 60 റൺസ് നേടി ടീമിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോററായി.
പിന്നീട് വന്ന ബാറ്റർമാർക്ക് വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസ് (19), അലക്സാണ്ടർ വോൾഷെങ്ക് (13), ട്രംപൽമാൻ (12) എന്നിവരുടെ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നമീബിയയെ 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റിന് 163 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
A Statement Fifty! 👏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 28, 2026
Dewald Brevis shows plenty of fight and composure as he brings up a crucial half century for #TheProteas! 🇿🇦✨
A brilliant knock from Brevis as South Africa continue to push towards the target. 💪#Unbreakable pic.twitter.com/m24RJz4E5O
ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിന്റെ പോരാട്ടം വെറുതെയായി
164 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തുടക്കം പാളിയായിരുന്നു. ആദ്യ 4 ഓവറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓപ്പണർമാരായ ജോർദാൻ ഹെർമൻ (7), ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ് (9) എന്നിവർ പുറത്തായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 86 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന സന്ദർശകരെ യുവതാരം ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. 75 റൺസ് നേടിയ ബ്രെവിസ്, ഡുവാൻ ജാൻസനുമായി (പുറത്താകാതെ 25) ചേർന്ന് ആറാം വിക്കറ്റിൽ 47 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ അവസാന 13 പന്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വിജയിക്കാൻ 31 റൺസ് മതിയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ബ്രെവിസിനെ പുറത്താക്കി റൂബൻ ട്രംപൽമാൻ നമീബിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. അവസാന ഓവറിൽ വെറും 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുനൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഇറാസ്മസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഫോർച്യൂണിനെയും പുറത്താക്കി. അവസാന പന്തുകളിൽ ജെ.ജെ. സ്മിത്ത് കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിങ്ങിലൂടെ മറ്റ് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയതോടെ നമീബിയ 18 റൺസിന്റെ അവിസ്മരണീയ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിരയിൽ ബ്രെവിസ് (75), ജാൻസൻ (25*), റൂബിൻ ഹെർമൻ (12) എന്നിവരൊഴികെ മറ്റാർക്കും രണ്ടക്കം കടക്കാനായില്ല. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എതിരാളികൾ.
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