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ചരിത്രം കുറിച്ച് മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം; ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 7000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരം

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 7000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരമായി മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം.

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Mushfiqur Rahim (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2026 at 5:39 PM IST

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സിലഹറ്റ്: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ 7,000 റൺസ് മാർക്ക് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി വെറ്ററൻ ബാറ്റർ മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ സിലഹറ്റിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ അവസാന ദിനത്തിലാണ് താരം ഈ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

ലഞ്ചിന് ശേഷം വിൻഡീസ് സ്‌പിന്നർ റോസ്റ്റൺ ചേസിനെതിരെ സിംഗിൾ എടുത്താണ് 39-കാരനായ മുഷ്‌ഫിഖുർ ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. താൻ റെക്കോർഡ് ഇട്ട വിവരം ആദ്യം മുഷ്‌ഫിഖുർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ സഹതാരങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ചപ്പോഴാണ് താരം ഈ നേട്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ചതും. വിരലിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നഷ്ടമായ താരം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നടത്തിയത്.

നേരത്തെ ബംഗ്ലാദേശിനായി ടെസ്റ്റിൽ 5,000 (2022-ൽ), 6,000 (2024-ൽ) റൺസുകൾ ആദ്യമായി അടിച്ചുകൂട്ടിയതും മുഷ്‌ഫിഖുർ തന്നെയാണ്. ക്രിക്ഇൻഫോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 5,293 റൺസുമായി മോമിനുൽ ഹഖ് രണ്ടാമതും, മുൻ താരം തമീം ഇഖ്ബാൽ മൂന്നാമതുമാണ്.

മറ്റു പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ

  • കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ: ടെസ്റ്റിൽ 14 സെഞ്ചുറികളാണ് മുഷ്‌ഫിഖുറിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. മോമിനുൽ (13), തമീം (10) എന്നിവരാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
  • ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ: ടെസ്റ്റിൽ താരത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന സ്കോർ പുറത്താകാതെ നേടിയ 219 റൺസാണ്. എന്നാൽ ഇതേ മത്സരത്തിൽ തൗഹീദ് ഹൃദോയ് പുറത്താകാതെ 242 റൺസ് നേടിയതോടെ ഈ റെക്കോർഡ് തിരുത്തപ്പെട്ടു.
  • അനുഭവസമ്പത്ത്: 2005-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ മുഷ്‌ഫിഖുർ തന്‍റെ 107-ാം ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. 2025 നവംബറിൽ 100 ടെസ്റ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരമെന്ന ബഹുമതിയും അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു.

കരിയറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ലോവർ-മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്ററായും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും കളിച്ച മുഷ്‌ഫിഖുറിന് ആദ്യ 1,000 റൺസ് തികയ്ക്കാൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 2011-ൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ബാറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങി. 6,000 റൺസിൽ നിന്നും 7,000-ൽ എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെറും 25 ഇന്നിങ്സുകൾ മാത്രമാണ് വേണ്ടിവന്നത്. ടെസ്റ്റിന് പുറമെ ഏകദിനത്തിൽ 6,697 റൺസും ടി20യിൽ 1,495 റൺസും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മുഷ്‌ഫിഖുർ പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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MUSHFIQUR RAHIM 7000 TEST RUNS
MUSHFIQUR RAHIM BANGLADESH
മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം ടെസ്റ്റ് റൺസ്
മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം ബംഗ്ലാദേശ് താരം
മുഷ്‌ഫിഖുർ റഹീം റെക്കോര്‍ഡ്

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