മുംബൈ vs ആർസിബി: പെണ്ക്രിക്കറ്റിലെ വീറും വാശിയും കാണാന് വഴി ഇതാ..!
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് vs റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു (7:30 PM)
Published : January 9, 2026 at 5:39 PM IST
മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് നാലാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും 2024 ലെ വിജയികളായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ടീമാണ് മുംബൈ. മൂന്ന് സീസണിൽ രണ്ട് തവണയും കിരീടമുയര്ത്തിയ ടീം ഇത്തവണ ഹാട്രിക് മോഹത്തോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. സ്മൃതി മന്ദാന നയിക്കുന്ന ആര്സിബിക്കൊപ്പം ഇത്തവണ തകർപ്പൻ നിരയുണ്ട്.
ജോർജിയോ വോൾ, അരുദ്ധതി റെഡ്ഡി, ദയാലൻ ഹേമലത, ഗ്രേസ് ഹാരിസ്, നദിനി ഡി ക്ലർക്ക്, പൂജ വസ്ത്രാക്കർ, രാധാ യാദവ്, റിച്ച ഘോഷ്, ലിൻസി സ്മിത്ത്, ലൗറൻ ബെൽ എന്നിവരെല്ലാമാണ് ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. മുംബൈ ഈ സീസണിൽ തങ്ങളുടെ ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഷബ്നിം ഇസ്മായിൽ, നിക്കോള കാരി, സംസ്കൃതി ഗുപ്ത, മില്ലി ഇല്ലിംഗ്വർത്ത് എന്നിവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടൂർണമെന്റില് ആകെ 22 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. സീസണിലെ ആദ്യ 11 മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി 9 മുതൽ 17 വരെ നവി മുംബൈയിലും, പ്ലേഓഫ് ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത 11 മത്സരങ്ങൾ വഡോദരയിലും നടക്കും. ഫെബ്രുവരി 1 ന് ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം, ഫെബ്രുവരി 3 ന് എലിമിനേറ്റർ മത്സരം നടക്കും. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടും. പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്നവർ ഫെബ്രുവരി 5 ന് നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറും. ഫെബ്രുവരി 5 ന് വഡോദരയിലെ കൊടാമ്പി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിരീടപ്പോര് നടക്കും.
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ്
ആകെ മത്സരങ്ങൾ: 7
- എംഐ വിജയങ്ങൾ: 4
- ആർസിബി വിജയങ്ങൾ: 3
പ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് : നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (MI) 239 റൺസ്.
- ഉയർന്ന സ്കോർ: എല്ലിസ് പെറി (ആർസിബി) - 43 പന്തിൽ നിന്ന് 81 (2025).
- മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം: എല്ലിസ് പെറി (ആർസിബി) - 6/15 (2024).
- ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടൽ: ആർസിബി - 199/3 (2025).
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടീം ടോട്ടൽ: MI - 113/10 (2024).
WPL 2026 പ്രക്ഷേപണ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ടിവി: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക്
- സ്ട്രീമിംഗ്: ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം
