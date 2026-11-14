15 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി!'സ്കൈ' വെടിക്കെട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് തകര്ന്നു; മുംബൈയ്ക്ക് മിന്നും ജയം
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി 2026: സൂര്യകുമാറിന്റേയും മുഷീറിന്റേയും വെടിക്കെട്ട്; ഹൈദരാബാദിനെതിരെ മുംബൈയ്ക്ക് അനായാസ ജയം.
Published : November 14, 2026 at 2:21 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ മുംബൈയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം. എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോരാട്ടത്തിൽ, ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 173 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.1 ഓവറിലാണ് മുംബൈ മറികടന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റേയും (21 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 60) യുവതാരം മുഷീർ ഖാന്റേയും (24 പന്തിൽ 51) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് മുംബൈയ്ക്ക് അനായാസ വിജയമൊരുക്കിയത്.
മത്സരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ സൂര്യകുമാർ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. നേരിട്ട ആദ്യ ഏഴ് പന്തുകളിൽ രണ്ട് സിക്സറുകളും രണ്ട് ഫോറുകളും പറത്തിയ താരം വെറും 15 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അഞ്ച് സിക്സറുകളും ആറ് ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സൂര്യയുടെ ഇന്നിംഗ്സ്.
Fifty from just 15 balls in Syed Mushtaq Ali against Hyderabad as a Captain of Mumbai. SuryaKumar Yadav making strong statement for his comeback. https://t.co/lhlFD8FdzQ— MI Fans Army™ (@MIFansArmy) November 14, 2026
മറുഭാഗത്ത് മുഷീർ ഖാനും തകർത്തടിച്ചതോടെ മുംബൈ സ്കോർബോർഡ് അതിവേഗം കുതിച്ചു. 24 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളും ആറ് ഫോറുകളും സഹിതം മുഷീർ 51 റൺസ് നേടി. ഒമ്പതാം ഓവറിൽ വേദ് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ സൂര്യ 22 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ, തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ പ്രണവ് വർമ്മയ്ക്കെതിരെ ഇരുവരും ചേർന്ന് 24 റൺസ് നേടി. പന്ത്രണ്ടാം ഓവറിൽ മുഷീർ പുറത്തായെങ്കിലും, ക്രീസിലെത്തിയ ശിവം ദുബെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തി പതിനാലാം ഓവറിൽ മുംബൈയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
നേരത്തെ, ഓപ്പണർമാരായ അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശിയും (13 പന്തിൽ 27), ഹാർദിക് തമോറും (16 പന്തിൽ 22) മുംബൈയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 7.5 ഓവറിൽ 90/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന മുംബൈയെ സൂര്യയും മുഷീറും ചേർന്ന് വിജയതീരത്തേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദിന് മികച്ച തുടക്കം മുതലാക്കാനായില്ല. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 172 റൺസിന് ഹൈദരാബാദ് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 24 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്ത അഭിരത് റെഡ്ഡിയാണ് ഹൈദരാബാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. നാലാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ കൊടിമേല ഹിമതേജ 16 പന്തിൽ 25 റൺസും, അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ചാമ വി മിലിന്ദ് 12 പന്തിൽ 22 റൺസും നേടി ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചു. മുംബൈയ്ക്കായി മാക്സ്വെൽ സ്വാമിനാഥൻ 23 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റും ശിവം ദുബെ 31 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. 2026 ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനവും ടീമിലെ ഇടവും നഷ്ടമായ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റില് കളിക്കുന്നത്.
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