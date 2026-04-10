'അച്ഛൻ നെയ്‌ത സ്വപ്‌നം, മകൻ നേടിയ വിജയം'; ലക്‌നൗവിന്‍റെ ഭാഗ്യതാരമായി മുകുൾ ചൗധരി

'അവൻ വലിയ നിലയിലെത്തുമെന്ന് അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു', ആ വാക്കുകൾ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ സത്യമായി മാറിയ നിമിഷം.

Mukul Choudhary
Mukul Choudhary (IANS)
Published : April 10, 2026 at 9:52 AM IST

കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരായ ആവേശകരമായ അവസാന പന്ത് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്‍റെ മനസ്സ് തുറന്ന് ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് താരം മുകുൾ ചൗധരി. ഇന്നലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ, ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ക്രീസിൽ തുടരുക എന്നതായിരുന്നു തന്‍റെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

182 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ലക്‌നൗ അവസാന ഓവറുകളിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭയമില്ലാതെ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ചൗധരി, അവസാന ഓവറിലെ രണ്ട് സിക്‌സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ പറത്തിയാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. 27 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 54 റൺസ് നേടിയ ചൗധരിയെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

അച്ഛന്‍റെ സ്വപ്‌നവും സിക്കിമിലെ പോരാട്ടവും

തന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് യാത്രയെക്കുറിച്ചും താരം വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചു. "ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനും മുൻപേ, മകൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്നത് എന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ വലിയ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു. സിക്കിമിൽ മികച്ച അക്കാദമികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡൽഹിയിലും ഗുഡ്‌ഗാവിലും പോയാണ് ഞാൻ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്. യുപിക്ക് എതിരായ അണ്ടർ-19 മത്സരത്തിലെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വലിയ നിലയിലെത്തുമെന്ന് അച്ഛന് ഉറപ്പായത്," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിക്‌സറുകളോടുള്ള ഇഷ്‌ടം

മൈതാനത്ത് സിക്‌സറുകൾ അടിക്കാനാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്‌ടമെന്നും ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി. "ആദ്യത്തെ സിക്‌സര്‍ എനിക്ക് ഏറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു, കാരണം ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ എനിക്ക് സിക്‌സര്‍ നേടാനായിരുന്നില്ല. ബോളുകൾ സ്ലോട്ടിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു, അതിനായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ടിന് സമാന്തരമായി കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആക്രമിച്ച് കളിക്കാനാണ് തനിക്ക് താൽപ്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റന്‍റെ പ്രശംസ

അതേസമയം യുവതാരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് വാനോളം പുകഴ്ത്തി. "നെറ്റ്സിലെ പ്രകടനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവന്‍റെ കഴിവ് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ അത് തെളിയിച്ചതിൽ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല, അത്രയും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു അതെന്ന് പന്ത് പറഞ്ഞു. ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റും ക്യാപ്റ്റനും കളിക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കെകെആറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജയം ലക്‌നൗ സ്വന്തമാക്കി. ഞായറാഴ്‌ത ലക്നൗവിലെ ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസുമായാണ് അവരുടെ അടുത്ത മത്സരം.

Also Read: കൊൽക്കത്തയെ നിശബ്‌ദമാക്കിയ മുകുൾ മാജിക്; ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനു അവിശ്വസനീയ ജയം!

