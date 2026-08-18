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അർജുന തിളക്കത്തിൽ കേരളം; മുഹമ്മദ് അജ്‌മലിനും ട്രീസ ജോളിക്കും പുരസ്‌കാരം

രാജ്യത്തെ 17 കായികതാരങ്ങൾക്ക് അർജുന അവാർഡ്; പട്ടികയിൽ രണ്ട് മലയാളികളും.

Muhammed Ajmal and Treesa Jolly
Muhammed Ajmal and Treesa Jolly (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:10 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്‌കാരങ്ങളിലൊന്നായ അർജുന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഇരട്ടി മധുരം. അത്‌ലറ്റിക്‌സ് താരം മുഹമ്മദ് അജ്‌മല്‍ വി, ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ താരം ട്രീസ ജോളി എന്നിവരുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ 17 കായികതാരങ്ങളാണ് 2025-ലെ അർജുന അവാർഡിന് അർഹരായത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ മികച്ച പ്രകടനവും കായികരംഗത്തെ അച്ചടക്കവും നേതൃപാടവുമാണ് ഇവരെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത്.

മുഹമ്മദ് അജ്‌മല്‍ വി: ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ മലയാളി തിളക്കം

പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് അജ്‌മല്‍ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ മുൻനിര 4x400 മീറ്റർ റിലേ ഓട്ടക്കാരനാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്‌ചവെച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് അജ്‌മല്‍. അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വളർന്നുവരുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം.

ട്രീസ ജോളി: കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബാഡ്‌മിന്‍റണിന്‍റെ നെറുകയിലേക്ക്

കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ സ്വദേശിയായ ട്രീസ ജോളി ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര താരമാണ്. സ്വന്തം പിതാവായ ജോളി മാത്യുവിൽ നിന്നാണ് ട്രീസ കായികരംഗത്തെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് കേരള ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ അസോസിയേഷന്‍റെ പിന്തുണയോടെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അടക്കം വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നേടി. ജൂനിയർ തലം മുതൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ താരം കൂടിയാണ് ട്രീസ.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വനിതാ ഡബിൾസിൽ വെങ്കലവും മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളിയും നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചതാണ് ട്രീസയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരമെന്ന റെക്കോർഡും ട്രീസ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ മികച്ച നേട്ടത്തെ തുടർന്ന് കേരള സർക്കാർ ട്രീസയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിൽ നിയമനം നൽകിയിരുന്നു.

മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ക്ക് ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്‌കാരം: പര്‍വീര്‍ സിംഗ് (അത്‌ലറ്റിക്‌സ്), ഛോട്ടേ ലാല്‍ യാദവ് (ബോക്‌സിംഗ്), നേഹ നന്ദകുമാര്‍ ചവാന്‍ (ഷൂട്ടിംഗ്) എന്നിവരാണ് ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

അർജുന അവാർഡ് (ലൈഫ് ടൈം): കായിക രംഗത്തെ സമഗ്രസംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് നൽകുന്ന ലൈഫ് ടൈം അർജുന അവാർഡിന് ഫുട്ബോൾ താരം ഐ. അരുമൈനായകം അർഹനായി.

മറ്റ് പുരസ്‌കാര ജേതാക്കൾ

അത്‌ലറ്റിക്‌സ്

  • തേജസ്വിൻ ശങ്കർ
  • മുഹമ്മദ് അജ്‌മല്‍ വി
  • പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമി

ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍

  • ട്രീസ ജോളി
  • പുല്ലേല ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ്

ചെസ്

  • വിദിത് സന്തോഷ് ഗുജറാത്തി
  • ദിവ്യ ദേശ്‌മുഖ്

ഹോക്കി

  • ലാൽറെംസിയാമി
  • രാജ്കുമാർ പാൽ

കബഡി

  • സുർജീത്
  • പൂജ

ഷൂട്ടിങ്

  • അഖിൽ ഷിയോറൻ
  • ധനുഷ് ശ്രീകാന്ത് (ഡെഫ് ഷൂട്ടിങ്)
  • രുദ്രാന്ഷ് ഖണ്ഡേൽവാൾ (പാരാ ഷൂട്ടിങ്)

മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ

  • നരേന്ദർ (ബോക്‌സിങ്)
  • ഏക്ത ഭയാൻ (പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്)
  • അരവിന്ദ് സിങ് (റോവിങ്)

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