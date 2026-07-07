തല ഫാൻസ് ഉയിർ! ധോണി വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും ഫാം ഹൗസ് വളഞ്ഞ് ആരാധകരുടെ ജന്മദിനാഘോഷം
'ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാഹി': റാഞ്ചിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി എംഎസ് ധോണിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം
Published : July 7, 2026 at 5:47 PM IST
റാഞ്ചി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത നായകനും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ക്യാപ്റ്റൻ കൂളുമായ' മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്ക് ഇന്ന് ജന്മദിന മധുരം. പ്രിയ താരത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റാഞ്ചിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസിന് മുന്നിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ധോണി നിലവിൽ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, 'ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാഹി', 'ധോണി-ധോണി' വിളികളാൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ മുഖരിതമാക്കി ആരാധകർ ഈ ദിവസം ഒരു വലിയ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി.
ഫാംഹൗസിന് മുന്നിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ആരാധകർ
റാഞ്ചി റിങ് റോഡ് സിമിലിയയിലെ ധോണിയുടെ ഫാംഹൗസിന് മുന്നിൽ ഒത്തുകൂടിയ ആരാധകർ വലിയ കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്. പരസ്പരം മധുരം വിതരണം ചെയ്ത അവർ പ്രിയതാരത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ധോണിയുടെ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും ഏന്തിയും, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുമാണ് ആരാധകർ ഫാംഹൗസ് പരിസരത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
യുവാക്കളുടെ പ്രചോദനം
ധോണിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ സുബോധ് തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ കളിക്കാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പങ്കിട്ടു. ധോണി വെറുമൊരു മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം മാത്രമല്ല, കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ ജീവിതപ്രേരണയാണെന്ന് സുബോധ് പറഞ്ഞു. റാഞ്ചിയുടെ മകൻ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യയുടെ പേര് പ്രശസ്തമാക്കിയെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യവും കരിയറിലെ കഠിനാധ്വാനവും തങ്ങളെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ആരാധകർ ഓർത്തെടുത്തു.
സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് 'ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ' ആരാധകർ
ഫാംഹൗസിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയവർ ധോണിയുടെ കരിയറിലെ സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പങ്കുവെച്ചു. 2007-ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയവും, 2011-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ ഐതിഹാസിക വിന്നിംഗ് സിക്സറും അവർ സ്മരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ രാജാവിന് ഇന്നും മാറ്റമില്ലെന്നും, റാഞ്ചി നഗരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അടയാളം ധോണിയാണെന്നും ആരാധകർ ഒരേസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എം.എസ് ധോണി: കരിയർ
സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയ എം.എസ് ധോണി, 350 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 10,773 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 90 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4,876 റൺസും, 98 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,617 റൺസും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള സ്റ്റമ്പിംഗുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ധോണി, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ആകെ 634 ക്യാച്ചുകളും 195 സ്റ്റമ്പിംഗുകളും രേഖപ്പെടുത്തി ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റമ്പിംഗ് നടത്തുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മാറി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ അഞ്ച് തവണ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച അദ്ദേഹം, 260-ലധികം മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 5,400-ലധികം റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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