നന്ദി 'തല'; 19 വർഷത്തെ ഐപിഎൽ ഇതിഹാസത്തിന് വിരാമമിട്ട് ധോണി, ഇനി സിഎസ്കെയുടെ മെന്റര്
അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ, എണ്ണമറ്റ ഓർമ്മകൾ; ചെന്നൈയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'തല ധോണി' ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നു
Published : November 17, 2026 at 4:48 PM IST
ചെന്നൈ: മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ കൈയ്യിൽ ബാറ്റും വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഗ്ലൗസുമായി എം.എസ് ധോണിയെ ഇനി കളിക്കളത്തിൽ കാണാനാവില്ല. ചെന്നൈയുടെ പ്രിയപുത്രൻ കളിക്കാരൻ എന്ന വേഷമഴിച്ച് 2027 മുതൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ടീം മെന്ററായി പുതിയ ചുമതലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളും രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും ആരാധകർക്ക് എണ്ണമറ്റ മധുരസ്മരണകളും സമ്മാനിച്ച 19 വർഷം നീണ്ട ഐപിഎൽ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്. സി.എസ്.കെ ആരാധകർക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഏത് ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും റാഞ്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ താരത്തോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ധോണിക്ക് വേണ്ടി എതിർ ടീം ആരാധകർ പോലും മഞ്ഞ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു. ഏതാനും പന്തുകൾ മാത്രം നേരിടുന്ന ധോണിയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പതിനായിരങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
ധോണി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ "ധോണി, ധോണി" വിളികൾ ആകാശം മുട്ടെ ഉയരുമായിരുന്നു. ഗാലറികൾ മഞ്ഞക്കടലായി ആവേശത്തിലാറാടും. ഇനി സ്ക്രീനിൽ ധോണിയെ കാണുമ്പോഴും ആ ആരവങ്ങൾ ഉയരും. പക്ഷേ, എതിരാളികൾക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന മെന്റരുടെ റോളിലായിരിക്കും അദ്ദേഹമെന്ന് മാത്രം.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സീസണുകളായി കളിക്കളത്തിൽ പരിമിതമായ സാന്നിധ്യം മാത്രമായിരുന്ന 45-കാരനായ ധോണി, കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് 2026 സീസണിൽ ഒരു മത്സരം പോലും കളിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാറ്റിംഗ് സമയം കുറച്ച് അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിക്കുന്ന 'ഫിനിഷർ' റോളിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിയിരുന്നു.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളും രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടി20 കിരീടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ നായകനായാണ് ധോണി ബൂട്ടഴിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ എന്ന നേട്ടത്തിൽ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആകെ കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ധോണിയാണ് മുന്നിൽ.
2008-ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ ലേലത്തിലാണ് ചെന്നൈ ധോണിയെ സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടക്കകാലത്ത് മൈക്കൽ ഹസി, സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്, മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, മാത്യു ഹെയ്ഡൻ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ നയിക്കാൻ ധോണിക്ക് സാധിച്ചു.
2010, 2011, 2018, 2021, 2023 വർഷങ്ങളിലാണ് ധോണി ചെന്നൈയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2010-ലും 2011-ലും തുടർച്ചയായി കിരീടം നേടി ഐപിഎൽ കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ബഹുമതിയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്കിന് ശേഷം 2018-ൽ ചെന്നൈ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, യുവതാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ടീമുകൾക്കെതിരെ പരിചയസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ നിരയുമായി ('ഡാഡ്സ് ആർമി') ഇറങ്ങി ധോണി ചെന്നൈയെ വീണ്ടും ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി. 2021-ൽ നാലാം കിരീടം നേടിയ ചെന്നൈ, 2023-ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും സീസണുകളിൽ പുതിയ കാലത്തെ ക്രിക്കറ്റിനൊപ്പം എത്താനാവാതെ ചെന്നൈ പതറിയപ്പോഴും ധോണി ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. 278 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 5,439 റൺസ് നേടിയാണ് ധോണി വിരമിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 248 മത്സരങ്ങളും 4,865 റൺസും ചെന്നൈയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സി.എസ്.കെയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരവും ധോണിയാണ്. കൂടാതെ ചെന്നൈയ്ക്കായി 24 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 449 റൺസും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ധോണിയുടെ പ്രധാന ഐപിഎൽ നേട്ടങ്ങളും റെക്കോർഡുകളും
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ: 5 കിരീടങ്ങൾ (2010, 2011, 2018, 2021, 2023 - രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നാമത്).
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടി20 കിരീടങ്ങൾ: ചെന്നൈയെ രണ്ട് തവണ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു (2010, 2014).
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ചുകൾ: ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ചുകൾ (158).
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റമ്പിംഗുകൾ: ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റമ്പിംഗുകൾ (47).
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ: 226 മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനെ നയിച്ചു.
- 250 മത്സരങ്ങൾ: 2023-ൽ ഐപിഎല്ലിൽ 250 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി.
ഐപിഎൽ കരിയർ കണക്കുകൾ
- മത്സരങ്ങൾ: 278
- റൺസ്: 5,439
- ശരാശരി: 38.30
- സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 137.45
- അർദ്ധസെഞ്ച്വറികൾ: 24
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