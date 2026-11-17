മൈതാനത്തെ മിന്നും ഫിനിഷുകൾക്ക് വിട; ഇനി ഡഗൗട്ടിലിരുന്ന് ചെന്നൈയെ നയിക്കാൻ 'തല'
ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് എം.എസ്. ധോണി; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ മെന്ററായി പുതിയ ചുമതലയിലേക്ക്.
Published : November 17, 2026 at 3:16 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ആരവങ്ങളൊഴിയാത്ത ചെപ്പോക്കിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു യുഗത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ്. മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ 'തല'യായി കളം നിറഞ്ഞാടിയ എം.എസ് ധോണി പാഡഴിച്ചു വെക്കുന്നു. എങ്കിലും ആരാധകർക്ക് നിരാശപ്പെടാൻ വകയില്ല, കളിക്കളത്തിലെ ആവേശകരമായ ഫിനിഷുകൾക്ക് ശേഷം, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ പുതിയ വഴികാട്ടിയായി, ടീം മെന്ററുടെ റോളിൽ ധോണി വീണ്ടും ഡഗൗട്ടിലുണ്ടാകും. ആ ഇതിഹാസ യാത്രയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക്.
ചെന്നൈയെ റെക്കോർഡ് നേട്ടമായ അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച 45 കാരനായ ഈ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, 200-ലധികം മത്സരങ്ങളിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ ധോണി. 212 മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈയെ നയിച്ച അദ്ദേഹം 128 വിജയങ്ങൾ ടീമിന് സമ്മാനിച്ചു. 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 വർഷങ്ങളിലാണ് ധോണിക്ക് കീഴിൽ ചെന്നൈ കിരീടം ചൂടിയത്.
കരിയറിലുടനീളം ചെന്നൈയുടെ അമരത്തുണ്ടായിരുന്ന ധോണി, 2022 സീസണിലെ ഏതാനും മത്സരങ്ങളിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് നായകസ്ഥാനം കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ സീസണിൽ ടീമിന് മോശം തുടക്കം ലഭിച്ചതോടെ ധോണി വീണ്ടും നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് 2024 സീസണിലാണ് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന് അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം കൈമാറിയത്.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
'ധോണിയില്ലാതെ സിഎസ്കെ ഇല്ല'
'എം.എസ്. ധോണിയില്ലാതെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സില്ലായെന്ന് സി.എസ്.കെ ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിജയങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചടികളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഇത്രയധികം ശക്തമായിരിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല. ആ വിശ്വാസമാണ് ഈ യാത്ര സാധ്യമാക്കിയത്. 2008-ൽ ധോണി സി.എസ്.കെയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു അതെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണത്. ധോണി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഇവിടം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടായിരിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മികച്ച നായകൻ എന്നതിലുപരി ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ധോണി. 5,314 റൺസുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് അദ്ദേഹം. 272 മത്സരങ്ങളുമായി ചെന്നൈയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ധോണി തന്നെയാണ്. അവസാന പന്തിലെ ആവേശകരമായ ഫിനിഷിംഗുകളും ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ടുകളും സി.എസ്.കെയുടെയും ഐപിഎല്ലിന്റേയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 24 അർദ്ധസെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 278 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5,439 റൺസ് നേടിയാണ് ധോണി പടിയിറങ്ങുന്നത്.
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