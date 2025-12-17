2026 ഐപിഎല് കഴിഞ്ഞ് എംഎസ് ധോണി വിരമിക്കുമോ? മുൻ സഹതാരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല് വെെറലാകുന്നു
ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഒരു മെന്ററിങ് റോളിലേക്ക് താരം മാറാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
Published : December 17, 2025 at 6:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സൂപ്പര് താരം എംഎസ് ധോണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുന്നു. 2026 ലെ ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം എംഎസ് ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് മുൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബാറ്റര് റോബിൻ ഉത്തപ്പ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഒരു മെന്ററിങ് റോളിലേക്ക് താരം മാറാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ലോവർ ഓർഡർ ഫിനിഷർ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, ലീഡർ എന്നീ നിലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകളാണ് താരം നൽകുന്നത്.
യുവാക്കളിൽ സിഎസ്കെയുടെ പുതുക്കിയ ശ്രദ്ധ പ്രകടമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ആയുഷ് മാത്ര, ഉർവിൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ യുവ കളിക്കാരെ ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള് അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ 2026 മിനിലേലത്തിലും നിരവധി യുവ പ്രതിഭകളിലാണ് ടീം വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. ധോണിയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കാതെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാക്കേജ് എന്ന നിലയിലാണ് ചെന്നൈ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19 കാരനായ ഓൾറൗണ്ടർ പ്രശാന്ത് വീർ, 20 വയസ്സുള്ള വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര് കാർത്തിക് ശർമ്മ എന്നീ രണ്ട് യുവതാരങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഫ്രാഞ്ചൈസി 28.4 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ലേല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഇന്ത്യൻ അൺക്യാപ്പ്ഡ് കളിക്കാരായി അവർ മാറി. മൊത്തത്തിൽ, ഒമ്പത് കളിക്കാരെ സ്വന്തമാക്കാൻ സിഎസ്കെ 41 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു, ഇത് ദീർഘകാല പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്.
'യുവാക്കളിലെ നിക്ഷേപവും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത താരങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൂചനകളും അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഉത്തപ്പ പറഞ്ഞു. കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും, കണ്ടെത്തുന്നതിലും, പ്രതിഭയെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിലുമാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലേക്ക് കൈമാറി. സർഫറാസ് ഖാനെയും രാഹുൽ ചാഹറിനെയും ടീമിലെത്തിച്ചും ചെന്നൈ അവരുടെ കോർ പുനർനിർമ്മിച്ചു. ധോണിയുടെ വളർന്നുവരുന്ന റോളുമായി ഈ പുനഃക്രമീകരണം തികച്ചും യോജിക്കുന്നുവെന്ന് ഉത്തപ്പ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിന്റെ പരിക്കിനു ശേഷം ധോണി ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും, മാറ്റം ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചതായി ഉത്തപ്പ കരുതുന്നു. 'അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ടീമിനെ നയിക്കുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ വർഷം അദ്ദേഹം ഒരു മെന്റര്-കം-പ്ലെയറായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതുപോലുള്ള കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്: റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, അമൻ ഖാൻ, ആയുഷ് മാത്രെ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, എംഎസ് ധോണി, കാർത്തിക് ശർമ്മ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ഗുർജപ്നീത് സിംഗ്, നൂർ അഹമ്മദ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ്, മുകേഷ് ചൗധരി, സഞ്ജു സാംസൺ, അകേൽ ഹൊസൈൻ, പ്രശാന്ത് വീർ, മാത്യു ഷോർട്ട്, സർഫറാസ് ഖാൻ, മാറ്റ് ഹെൻറി, രാഹുൽ ചാഹർ, സാക് ഫൗൾക്സ്.
Also Read:മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ കടുത്ത വയറുവേദന: ഇന്ത്യന് താരം യശസ്വി ജയ്സ്വാള് ആശുപത്രിയില്