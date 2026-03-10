ETV Bharat / sports

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ധോണിയും രോഹിത്തും; വിരാട് കോലി എവിടെ? ചർച്ചയായി താരത്തിന്‍റെ അഭാവം!

ടി20 ലോകകപ്പ്: സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്താതെ കോലി; പിന്നിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

Virat Kohli and Rohit Sharma
Virat Kohli and Rohit Sharma (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 96 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഈ തുടർച്ചയായ കിരീടനേട്ടത്തിനൊപ്പം തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ഗാലറിയിലെ വിഐപി ബോക്‌സിലെ താരസാന്നിധ്യമാണ്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ എം.എസ് ധോണിയും രോഹിത് ശർമ്മയും തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവം വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു.

ധോണിയും രോഹിത്തും തിളങ്ങിയ ഗാലറി

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസ നായകന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകിയത്. നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ച ധോണിയും, ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം സജീവമായ രോഹിത് ശർമ്മയും മത്സരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുന്ന വിരാട് കോഹ്‌ലി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നില്ല എന്നത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി. കോലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്താതിരുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്

MS Dhoni and Rohit Sharma
MS Dhoni and Rohit Sharma (IANS)

ഔദ്യോഗിക പദവിയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച മുൻ ക്യാപ്റ്റന്മാർ എന്ന നിലയിലാണ് ധോണിയും രോഹിത്തും ഔദ്യോഗികമായി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്. 2007-ലെ പ്രഥമ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ധോണിയും, 2024-ൽ ബാർബഡോസിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ രോഹിത് ശർമ്മയും ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അത്തരമൊരു ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ ചടങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കോലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്വകാര്യത

ടി20, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം തന്‍റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കോലി നൽകുന്നത്. വിരമിക്കലിന് ശേഷം താൻ കുറച്ചു കാലം ലൈംലൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "ഒരിക്കൽ കരിയർ അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

തന്‍റെ ടി20 കരിയർ അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അത്‌ലറ്റ് എന്നതിലുപരി ഒരു സാധാരണ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയായി വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം താൽപ്പര്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

