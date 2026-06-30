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ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സമനില, ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അട്ടിമറി; നെതർലൻഡ്‌സിനെ ഞെട്ടിച്ച് മൊറോക്കോ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെ വീഴ്ത്തി മൊറോക്കോ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ; ഡച്ചുകാർക്ക് കണ്ണീർമടക്കം

Morocco vs Netherlands
Morocco vs Netherlands (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 10:11 AM IST

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ക്വാഡലൂപ്പെ (മെക്‌സിക്കോ): ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ വമ്പന്മാരായ നെതർലൻഡ്‌സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (3-2) അട്ടിമറിച്ച് മൊറോക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.

തുടർച്ചയായ നാല് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഷൂട്ടൗട്ട് 2-2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചാം കിക്കെടുത്ത ഡച്ച് താരം ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെയുടെ ശ്രമം ഇടംകൈ കൊണ്ട് തടുത്തിട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോ വീരനായകനായി. പിന്നാലെ നിർണായക കിക്ക് വലയിലെത്തിച്ച് ഇസ്മായിൽ സൈബാരി മൊറോക്കോയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചു. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡയാണ് മൊറോക്കോയുടെ എതിരാളികൾ.

കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ഗാക്പോ, ഒടുവിൽ നെഞ്ചുതകർന്ന് ഡച്ചുകാർ

മത്സരത്തിന്‍റെ 72-ാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോയിലൂടെ നെതർലൻഡ്‌സാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. സമ്മർവില്ലെയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഗോൾ. ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം ആകാശത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഗാക്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഗാലറിയെയും വികാരഭരിതമാക്കി. തനിക്കും പങ്കാളി നോവ വാൻ ഡെർ ബിജിനും തങ്ങളുടെ ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ അടുത്തിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ കടുത്ത വ്യക്തിപരമായ വേദനയ്ക്കിടയിലും രാജ്യത്തിനായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ താരം ഗോൾ നേട്ടം കുഞ്ഞിനായി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആഹ്ലാദം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ (91-ാം മിനിറ്റിൽ) ചെംസ്ദിൻ താൽബി നൽകിയ മികച്ച ക്രോസ് ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ഇസ ഡിയോപ് മൊറോക്കോയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. എസ്റ്റാഡിയോ ബിബിവിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അധിക സമയത്തെ 30 മിനിറ്റിലും ഇരുടീമുകൾക്കും കാര്യമായ ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല.

ചരിത്രത്തിലാദ്യം; റെക്കോർഡുകൾ മാറിമറിഞ്ഞ മത്സരം

  • വേഗത്തിലുള്ള പുറത്താകൽ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് കളിച്ച 11 തവണയും കുറഞ്ഞത് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ വരെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുള്ള നെതർലൻഡ്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുറത്താകലാണിത്.
  • റാങ്കിങ്ങിലെ പോരാട്ടം: റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങിലുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു ഇത് (മൊറോക്കോ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാമതും നെതർലൻഡ്‌സ് ഏഴാമതുമാണ്).
  • രണ്ടാം ഷൂട്ടൗട്ട്: ഈ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജർമനിയെ പാരഗ്വായ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ചരിത്രത്തിലാദ്യം! ലോകകപ്പിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറി; ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജർമനിയെ വീഴ്ത്തി പരാഗ്വെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

TAGGED:

FIFA 2026
MOROCCO VS NETHERLANDS
ISMAEL SAIBARI
CODY GAKPO GOAL NETHERLANDS
FIFA WORLD CUP 2026

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