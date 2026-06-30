ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സമനില, ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അട്ടിമറി; നെതർലൻഡ്സിനെ ഞെട്ടിച്ച് മൊറോക്കോ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ വീഴ്ത്തി മൊറോക്കോ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ; ഡച്ചുകാർക്ക് കണ്ണീർമടക്കം
Published : June 30, 2026 at 10:11 AM IST
ക്വാഡലൂപ്പെ (മെക്സിക്കോ): ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ വമ്പന്മാരായ നെതർലൻഡ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (3-2) അട്ടിമറിച്ച് മൊറോക്കോ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
തുടർച്ചയായ നാല് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഷൂട്ടൗട്ട് 2-2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചാം കിക്കെടുത്ത ഡച്ച് താരം ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെയുടെ ശ്രമം ഇടംകൈ കൊണ്ട് തടുത്തിട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോ വീരനായകനായി. പിന്നാലെ നിർണായക കിക്ക് വലയിലെത്തിച്ച് ഇസ്മായിൽ സൈബാരി മൊറോക്കോയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചു. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡയാണ് മൊറോക്കോയുടെ എതിരാളികൾ.
🇲🇦 Morocco win on penalties to advance to the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ഗാക്പോ, ഒടുവിൽ നെഞ്ചുതകർന്ന് ഡച്ചുകാർ
മത്സരത്തിന്റെ 72-ാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോയിലൂടെ നെതർലൻഡ്സാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. സമ്മർവില്ലെയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഗോൾ. ഗോൾ നേടിയതിന് ശേഷം ആകാശത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഗാക്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഗാലറിയെയും വികാരഭരിതമാക്കി. തനിക്കും പങ്കാളി നോവ വാൻ ഡെർ ബിജിനും തങ്ങളുടെ ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ അടുത്തിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ കടുത്ത വ്യക്തിപരമായ വേദനയ്ക്കിടയിലും രാജ്യത്തിനായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ താരം ഗോൾ നേട്ടം കുഞ്ഞിനായി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആഹ്ലാദം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ (91-ാം മിനിറ്റിൽ) ചെംസ്ദിൻ താൽബി നൽകിയ മികച്ച ക്രോസ് ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ഇസ ഡിയോപ് മൊറോക്കോയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. എസ്റ്റാഡിയോ ബിബിവിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അധിക സമയത്തെ 30 മിനിറ്റിലും ഇരുടീമുകൾക്കും കാര്യമായ ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല.
MOROCCO BEATS NETHERLANDS AND ADVANCES TO R16 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/awaQcHIUpW— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 30, 2026
ചരിത്രത്തിലാദ്യം; റെക്കോർഡുകൾ മാറിമറിഞ്ഞ മത്സരം
- വേഗത്തിലുള്ള പുറത്താകൽ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് കളിച്ച 11 തവണയും കുറഞ്ഞത് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ വരെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുള്ള നെതർലൻഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുറത്താകലാണിത്.
- റാങ്കിങ്ങിലെ പോരാട്ടം: റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങിലുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു ഇത് (മൊറോക്കോ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാമതും നെതർലൻഡ്സ് ഏഴാമതുമാണ്).
- രണ്ടാം ഷൂട്ടൗട്ട്: ഈ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജർമനിയെ പാരഗ്വായ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.
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