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മൊറോക്കോയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി; സൂപ്പർ താരം സായ്ബരിക്ക് പരിക്ക്, ഭയമില്ലാതെ പോരാടുമെന്ന് കോച്ച്

എംബാപ്പെയെ പൂട്ടാൻ മൊറോക്കോ, സായ്ബാരി പുറത്തായെങ്കിലും ഭയമില്ലെന്ന് കോച്ച് ഔഹാബി.

Ismael Saibari
Ismael Saibari (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 5:06 PM IST

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മാസച്യുസെറ്റ്സ്: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന മൊറോക്കോയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമായി ഫോമിലുള്ള ഇസ്‌മയില്‍ സായ്ബരിയുടെ പരിക്ക്. ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് പരിക്കേറ്റ താരം ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് മൊറോക്കോ ഹെഡ് കോച്ച് മുഹമ്മദ് ഔഹാബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യത ലക്ഷ്യമിടുന്ന അറ്റ്ലസ് ലയൺസിന് സായ്ബാരിയുടെ അഭാവം തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ തനത് ആക്രമണ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് കോച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ കാനഡയ്‌ക്കെതിരായ (3-0) മത്സരത്തിനിടയിലാണ് സായ്ബരിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ മൊറോക്കോയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത പി.എസ്.വി ഐന്തോവൻ താരം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും സ്കോർ ചെയ്‌തിരുന്നു. കൂടാതെ നെതർലൻഡ്‌സിനെതിരായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ വിജയമുറപ്പിച്ച പെനാൽറ്റിയും സായ്ബരിയാണ് വലയിലെത്തിച്ചത്.

'സായ്ബാരി കളിക്കാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമല്ലെന്ന് ഔഹാബി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഈ ടൂർണമെന്‍റ് അവന് ഇതോടെ അവസാനിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനായി പ്രത്യേക സർപ്രൈസുകൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കരുതിവെച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒളിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. കളിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പന്ത് കൈവശമുള്ളപ്പോൾ ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2022 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനോട് തോറ്റ ചരിത്രം ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഇരു ടീമുകളും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നേറി. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിയത് വലിയ കാര്യമായി കണ്ട് ഞങ്ങൾ തൃപ്‌തരല്ല, ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫോമിലാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ പ്രധാന കരുത്ത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ നേടിയ എംബാപ്പെയും ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ, മൈക്കൽ ഒലീസ്, ബ്രാഡ്‌ലി ബാർകോള എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റനിരയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് മികച്ച ഫോമിലാണ് ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സിന്‍റെ ഫ്രാൻസ് വരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഫ്രാൻസിനെതിരെ ജയിക്കാൻ മൊറോക്കോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജനുവരിയിലെ ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിന് ശേഷം കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് മൊറോക്കോ വരുന്നത്. ഫോക്‌സ്ബറോയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികൾ സെമി ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെയോ ബെൽജിയത്തെയോ നേരിടും.

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