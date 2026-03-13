ആകാശത്തോളം ഉയരത്തിൽ 'മോണ്ടോ'; പോൾവോൾട്ടിൽ 15-ാം ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു
സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തി മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്റിസ്, പോൾവോൾട്ടിൽ 15-ാം ലോക റെക്കോർഡ്.
Published : March 13, 2026 at 3:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിൽ മാറ്റിയെഴുതുന്നത് ശീലമാക്കിയ സ്വീഡിഷ് താരം അർമാൻഡ് ഡുപ്ലാന്റിസിന് വീണ്ടും ചരിത്ര നേട്ടം. സ്വീഡനിലെ ഉപ്സാലയിൽ നടന്ന മോണ്ടോ ക്ലാസിക് ഇൻഡോർ മീറ്റിൽ 6.31 മീറ്റർ ഉയരം മറികടന്നാണ് താരം തന്റെ 15-ാം ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ചത്. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ, തന്റെ തന്നെ പഴയ റെക്കോർഡ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ 26-കാരൻ മറികടന്നത്. ടോക്കിയോ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപത്തെ റെക്കോർഡ് പിറന്നത്.
ആധികാരിക പ്രകടനം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഡുപ്ലാന്റിസ് പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. 5.65 മീറ്റർ, 5.90 മീറ്റർ, 6.08 മീറ്റർ ഉയരങ്ങൾ ഒരു പിഴവും കൂടാതെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ താരം മറികടന്നു. 6.08 മീറ്റർ ചാടിയതോടെ തന്നെ താരം സ്വർണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ലോക റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബാർ 6.31 മീറ്ററിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.
Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden 🚨— AW (@AthleticsWeekly) March 12, 2026
Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards 🇸🇪
Watch the full highlights on Eurovision Sport below 👇https://t.co/1EgMIQfrfp pic.twitter.com/KEnpO6fqJP
മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്റിസിന്റെ ലോക റെക്കോർഡുകൾ
- 6.17 മീ — 2020 ഫെബ്രുവരി 08
- 6.18 മീ — 2020 ഫെബ്രുവരി 15
- 6.19 മീ — 2022 മാർച്ച് 07
- 6.20 മീ — 2022 മാർച്ച് 20
- 6.21 മീ — 2022 ജൂലൈ 24
- 6.22 മീ — 2023 ഫെബ്രുവരി 25
- 6.23 മീ — 2023 സെപ്റ്റംബർ 17
- 6.24 മീ — 2024 ഏപ്രിൽ 20
- 6.25 മീ — 2024 ഓഗസ്റ്റ് 05
- 6.26 മീ — 2024 ഓഗസ്റ്റ് 25
- 6.27 മീ — 2025 ഫെബ്രുവരി 28
- 6.28 മീ — 2025 ജൂൺ 15
- 6.29 മീ — 2025 ഓഗസ്റ്റ് 12
- 6.30 മീ — 2025 സെപ്റ്റംബർ 15
- 6.31 മീ — 2026 മാർച്ച് 12
മടങ്ങി വരവ്
ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ നേരിട്ട ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെത്തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ഡുപ്ലാന്റിസിന്റെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. തിരിച്ചുവരവിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് താരത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. "സ്വീഡനിൽ വന്ന് എന്നെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ലോക റെക്കോർഡ് കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല," താരം പ്രതികരിച്ചു.
മത്സരത്തിൽ നോർവേയുടെ സോന്ദ്രെ ഗുട്ടോംസൺ (6.00 മീറ്റർ) രണ്ടാമതെത്തി. അമേരിക്കൻ താരങ്ങളായ സക്കറി ബ്രാഡ്ഫോർഡ്, സാം കെൻഡ്രിക്സ് എന്നിവർ മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ 6.17 മീറ്റർ ചാടിക്കൊണ്ടാണ് ഡുപ്ലാന്റിസ് ആദ്യമായി ലോക റെക്കോർഡ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
