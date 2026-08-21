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ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ കൊൽക്കത്ത ഡെർബി; ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബഗാനും നേർക്കുനേർ

28-ാം ഫൈനലുറപ്പിച്ചു ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ; കിരീടം നിലനിർത്താൻ മോഹൻ ബഗാനും; ഞായറാഴ്‌ച മിന്നും പോരാട്ടം.

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Mohun Bagan and East Bengal Set Up Epic Kolkata Derby Durand Cup Final (ISL)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 2:26 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ മഹാപോരാട്ടമായ കൊൽക്കത്ത ഡെർബിക്ക് ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ വേദിയാകുന്നു. ഞായറാഴ്‌ച വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രിരംഗൻ (സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം) മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചിരവൈരികളായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സിയും മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റും കിരീടത്തിനായി ഏറ്റുമുട്ടും. കടുത്ത സമ്മർദ്ദമേറിയ സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാണ് ഇരുടീമുകളും ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.

ഗോൾകീപ്പർ ഗില്ലിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ

ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ എസ്‌സി ഡൽഹിയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 5-3 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫൈനലിൽ കടന്നത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഗോളൊന്നും നേടിയില്ല. മത്സരത്തിലുടനീളം ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്‌മകള്‍ തിരിച്ചടിയായി. മുഹമ്മദ് റഷീദിന്‍റെ ഫ്രീ കിക്ക് ക്രോസ് ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോൾ ജെസിൻ ടി.കെയുടെ ശ്രമവും പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചു.

മത്സരത്തിനിടെ ഡൽഹിക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്ക് തടുത്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗോൾകീപ്പർ പ്രഭ്സുഖൻ സിംഗ് ഗിൽ ടീമിന്‍റെ രക്ഷകനായി. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അൻവർ അലി, രോഹിത് ദാനു, ലാൽചുങ്നുംഗ, ക്രിസ്റ്റഫർ ഇക്കോണമിഡിസ്, മുഹമ്മദ് റഷീദ് എന്നിവർ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ കിക്ക് ഗിൽ തടുത്തിട്ടതോടെ 16 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ തങ്ങളുടെ 28-ാം ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

രക്ഷകനായി വിശാൽ കൈത്; മോഹൻ ബഗാന് ആവേശജയം

ഷില്ലോങ്ങിൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 ന് മറികടന്നാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മോഹൻ ബഗാൻ ഫൈനലുറപ്പിച്ചത്. മഴ പെയ്‌ത് കനത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടാനായില്ല. ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗോളി ഗുർമീത് സിംഗ് മികച്ച രീതിയിൽ തടുത്തിട്ടു. മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന്‍റെ ലോങ് റേഞ്ചറും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.

തുടർന്ന് നടന്ന പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ആദ്യ മൂന്ന് കിക്കുകളും ഇരുടീമുകളും വലയിലാക്കി. എന്നാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ റോബിൻ യാദവ് എടുത്ത നാലാം കിക്ക് തടുത്ത് മോഹൻ ബഗാൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കൈത് മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ജാമി മക്ലാരൻ മോഹൻ ബഗാനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ പാർത്ഥിബ് ഗൊഗോയിയുടെ കിക്കും വിശാൽ കൈത് തട്ടിയകറ്റിയതോടെ മോഹൻ ബഗാൻ നാടകീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

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ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് 2026
EAST BENGAL VS MOHUN BAGAN FINAL
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