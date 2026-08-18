'സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചത് ഞാനാ!' ലാലേട്ടന്റെ തള്ളും സഞ്ജുവിന്റെ ചിരിയും; കെസിഎൽ പ്രൊമോ ഹിറ്റ്!
മൈതാനത്ത് മാത്രമല്ല ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും സഞ്ജു 'മാസ്സ്'; കോമഡി ടൈമിങ്ങുമായി ലാലേട്ടനും ഒപ്പം കൂടിയപ്പോൾ തരംഗം.
Published : August 18, 2026 at 7:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിന് ആവേശം പകർന്ന് മോഹൻലാലും സഞ്ജു സാംസണും ഒന്നിച്ച പുതിയ പ്രൊമോ വീഡിയോ തരംഗമാകുന്നു. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഈ പരസ്യചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മില്യണിലധികം കാഴ്ചക്കാരെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം 1.2 മില്യൺ വ്യൂസ് നേടിയ വീഡിയോയ്ക്ക് അരലക്ഷത്തോളം ലൈക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൂർണ്ണമായും നർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ഏറെ രസകരമാണ്. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം കാറിൽ കയറുന്ന മോഹൻലാൽ, ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കുന്നത് സഞ്ജുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്താണ് വീഡിയോയുടെ തുടക്കം.
യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ചേട്ടന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനറിയാമോ എന്ന് സഞ്ജു തമാശയായി ചോദിക്കുമ്പോൾ, സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലെ തന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി അനുഭവങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ വീരവാദമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജുവിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് താനാണെന്ന് വരെ ലാലേട്ടൻ തട്ടിവിടുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലുള്ളത് സാക്ഷാൽ സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ അമ്പരക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.
ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴും സഞ്ജു തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി കൊണ്ട് കൈയടി നേടുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ മാസ്മരിക കോമഡി ടൈമിംഗും സഞ്ജുവിന്റെ സ്വാഭാവിക അഭിനയവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ പരസ്യചിത്രം ആരാധകര് ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഞ്ജു മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ മുതൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസണിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമെന്നോണം വന്ന വീഡിയോ ലീഗിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീസൺ മൂന്നിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലോഞ്ച് കോവളം ലീല റാവിസിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നിരുന്നു. മന്ത്രി പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്, ടൂർണമെന്റ് ഐക്കൺ സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിൽ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്, ഏരീസ് കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സ്, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ്, ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്, ആലപ്പുഴ റിപ്പിൾസ് എന്നീ ആറ് ടീമുകളെയും ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കെസിഎല്ലിനു തുടക്കമാകുന്നത്. 17 ദിവസം നീളുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് നടക്കും.
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