മാസ്റ്റര്‍ ക്ലാസ് പ്രകടനവുമായി ഷമി: രഞ്ജി സെമിയിൽ 8 വിക്കറ്റ് നേട്ടം; സെലക്ടർമാർക്ക് ശക്തമായ മറുപടി

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ഷമി വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

Mohammed Shami
Mohammed Shami (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
കൊല്‍ക്കത്ത: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ വീണ്ടും മാസ്റ്റർക്ലാസ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി. കല്യാണിയിലെ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി സെമിയില്‍ ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ ബംഗാളിനായി 90 റണ്‍സ് വഴങ്ങി എട്ട് വിക്കറ്റുകളാണ് ഷമി വീഴ്‌ത്തിയത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ബംഗാള്‍ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സില്‍ 328 റണ്‍സിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ ജമ്മു കശ്മീരിനെ 302 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കി ബംഗാള്‍ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി.

അതേസമയം ഷമിയുടെ ഫോം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം സർവീസസിനെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 51 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മൊത്തത്തിൽ, 35 കാരനായ ഷമി ഇപ്പോൾ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 38 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി, അതിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഈ രഞ്ജി സീസണിലെ മികച്ച ബൗളർമാരിൽ താരം തന്‍റെ സ്ഥാനം ഇതിനകം ഉറപ്പിച്ചു.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഷമിയുടെ ശക്തമായ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6.09 എന്ന എക്കണോമി റേറ്റിൽ 15 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഈ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിലും, അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കുകയും 2026 ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയാണ് പിന്നീട് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ബിസിസിഐയുടെ കേന്ദ്ര കരാർ നഷ്ടപ്പെട്ടതുൾപ്പെടെ കളിക്കളത്തിന് പുറത്തും പേസർക്ക് തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അവസാനമായി കളിച്ചത് 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലായിരുന്നു, അതിനുശേഷം, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ഷമി വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. രഞ്ജി ട്രോഫിക്ക് ശേഷം, ഷമി ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, അടുത്ത ഐപിഎൽ 2026 ൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനായി താരം കളത്തിലിറങ്ങും.

2023 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ചതിനുശേഷം പരിക്കും തുടർന്നുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ഷമി, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവില്‍ സ്ഥിരമായ വളർച്ചയാണ് നൽകുന്നത്. സീസണിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഗുജറാത്തിനും സർവീസസിനുമെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു. 2026-ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന തീവ്രതയിൽ ദീർഘനേരം പന്തെറിയാനും, സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ പന്തെറിയാനും, ആഭ്യന്തര ഡെക്കിൽ ബൗൺസ് നേടാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഴിവ്, അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തയ്യാറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

