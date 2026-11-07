ടെസ്റ്റിൽ ഇനി ഷമി മാന്ത്രികതയില്ല; വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പുകളുമായി സഹതാരങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു യുഗാവസാനം; സൂപ്പർ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു.
Published : November 7, 2026 at 1:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പേസർമാരിൽ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് ഷമി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി താരം നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകളെ മുൻ സഹതാരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരും ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ചേർന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് നിരയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്ന ഷമി 64 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 229 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാണ് റെഡ് ബോൾ ഫോർമാറ്റിനോട് വിടപറയുന്നത്. പന്തിന് കൃത്യമായ സീം പൊസിഷൻ നൽകാനും നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണ കഴിവിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നടങ്കം പ്രകീർത്തിച്ചു.
പോരാളിയെന്ന് മുൻ സഹതാരങ്ങൾ
ബംഗാൾ ആഭ്യന്തര ടീമിൽ ഷമിയുടെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന മനോജ് തിവാരി അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ടൊരു പോരാളി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഷമിയുടെ കൈകളിൽ ഇനി ചുവന്ന പന്തുണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ ആ വേഗതയേറിയ പന്തുകൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നും ചില ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിടപറയില്ലെന്നും അവർ ചരിത്രമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ചുവന്ന പന്തിൽ ഷമി വരുത്തുന്ന ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റുകള് ഇനി ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് മുൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇർഫാൻ പത്താൻ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, ഷമിയുടെ സീം ബോളിംഗ് പ്രണയത്തെ പ്രമുഖ കമന്റേറ്റര് ഹർഷ ഭോഗ്ലെയും പ്രകീർത്തിച്ചു.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രവി ശാസ്ത്രി
അതേസമയം, ഷമിയെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാതിരുന്ന സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനത്തെ മുൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി കടുത്ത ഭാഷയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. ബംഗാളിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ് ഷമി തന്റെ കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാത്തതിൽ ശാസ്ത്രി കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സെലക്ടർമാർ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകണമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
മുൻ താരങ്ങളായ മുനാഫ് പട്ടേൽ, ശിഖർ ധവാൻ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ എന്നിവരും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്, ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഐപിഎൽ ടീമുകളും ഷമിക്ക് വിരമിക്കൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും താരം ഏകദിന, ടി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളി തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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