'കളിയിലെ മാന്യത മറക്കരുത്'; ബംഗ്ലാ നായകന്റെ 'കടുംകൈ'ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മുഹമ്മദ് കൈഫ്!
Published : March 14, 2026 at 1:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ മര്യാദകളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് നായകൻ മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് നടത്തിയ വിവാദ റണ്ണൗട്ട് കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റർ സൽമാൻ അലി ആഗ പുറത്തായ രീതിക്കെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. വിജയത്തിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നത് കായിക മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് കൈഫ് വിമർശിച്ചു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ധാക്കയിലെ ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ 39-ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയമായ പുറത്താകൽ. മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും സൽമാനും ചേർന്ന് മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുമായി മുന്നേറുന്ന സമയം. മെഹ്ദി ഹസൻ എറിഞ്ഞ പന്ത് റിസ്വാൻ പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു. നോൺ-സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ നിന്നിരുന്ന സൽമാൻ പന്ത് തന്റെ പാഡിൽ തട്ടിയ ഉടൻ കുനിഞ്ഞ് കയ്യിലെടുത്ത് ബൗളർക്ക് കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചു.
This is so not done. No desperation of getting wickets can justify this run out. That too from a captain. Youngsters please remember, even if the World Cup final is on the line never do what the Bangladesh skipper did. Sports without fair play is no sports. https://t.co/1N5LjEuFUK— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 13, 2026
എന്നാൽ താരം ക്രീസിന് പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മെഹ്ദി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ സ്റ്റമ്പ് തെറിപ്പിക്കുകയും റണ്ണൗട്ടിനായി അപ്പീൽ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ക്രീസിന് പുറത്തുനിന്നാണ് ആഗ പന്ത് എടുക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനാല് തേർഡ് അമ്പയർ ഔട്ട് വിധിച്ചു. ഔട്ട് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് താരം മൈതാനം വിട്ടത്.
മുഹമ്മദ് കൈഫിന്റെ പ്രതികരണം
ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ എക്സില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ കൈഫ് തന്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള ഒരു ആവേശവും ഇത്തരമൊരു റണ്ണൗട്ടിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല, അതും ഒരു ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. യുവതാരങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക, ഒരു ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ബംഗ്ലാദേശ് നായകൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കളി ഒരു കളിയല്ല," കൈഫ് കുറിച്ചു.
Pakistan won by 128 runs (DLS method) | Bangladesh 🆚 Pakistan | 2nd ODI | Dutch-Bangla Bank ODI Series 2026! 🏏🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
13 March 2026 | 2:15 PM (BST)
SBNCS, Dhaka
കളിക്കളത്തിലെ തർക്കം
ഈ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു. മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങളോട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ അപ്പീലിനെ ലിറ്റൺ ദാസ് ന്യായീകരിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് നായകനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ട്രോളുകളും വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ആഗ തന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമായ ക്രീസിൽ കയറുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ 128 റൺസിന് വിജയിച്ചു.
