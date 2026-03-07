'നീ ടീമിൽ കളിച്ചത് ഫീൽഡിങ് കൊണ്ട് മാത്രം; ഗാംഗുലിയോട് നന്ദി പറ!' കൈഫിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഹമ്മദ് അമീർ
മുഹമ്മദ് കൈഫിന്റെ കരിയറിനെ പരിഹസിച്ച് മുഹമ്മദ് അമീർ.
March 7, 2026
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി മുൻ പാകിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് അമീറും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുറുകുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ അമീർ നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങളും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കാനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രമാണെന്ന കൈഫിന്റെ പരിഹാസത്തിന് അത്യന്തം മോശമായ രീതിയിലാണ് അമീർ മറുപടി നൽകിയത്.
തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൈന്റെ കരിയറിനെ അമീർ ചോദ്യം ചെയ്തു. 'കൈഫിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. ഐപിഎല്ലിൽ ആകെ 29 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 103 മാത്രമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മിസ്റ്റർ കൈഫ്, എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ 350 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാമെന്ന് അമീർ പറഞ്ഞു.
സൗരവ് ഗാംഗുലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൈഫ് ടീമിൽ കളിച്ചതെന്ന് അമീർ പരിഹസിച്ചു. 'ഞാൻ വെറും ഫീൽഡിങ് കൊണ്ടല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന് ഗാംഗുലിയോട് നന്ദി പറയണം. ഫീൽഡിങ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ടീമിലെത്തിയതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അമീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ്മയെ അമീർ നിരന്തരം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു. അഭിഷേക് ഒരു 'സ്ലോഗർ' മാത്രമാണെന്നും ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ മാത്രം കളിക്കുന്ന താരമാണെന്നും അമീർ ആക്ഷേപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് അമീറിനെതിരെ കൈഫ് രംഗത്തെത്തിയത്.
കൈഫിന്റെ വിമർശനം
2024 ലോകകപ്പിൽ അമേരിക്കയോട് തോറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തായപ്പോൾ അമീർ എറിഞ്ഞ മോശം ഓവറിനെക്കുറിച്ച് കൈഫ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 'അമേരിക്കയോട് തോറ്റപ്പോൾ റൺസ് വഴങ്ങിയതും വൈഡുകൾ എറിഞ്ഞതും ഇതേ ബൗളറാണ്. അമേരിക്കയെ പേടിച്ച് ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചവർ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല താരങ്ങളോ ബൗളർമാരോ ക്യാപ്റ്റനോ ഇല്ല. അവർ നിലവാരത്തിൽ നമ്മളേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലാണ്. ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല," എന്നായിരുന്നു കൈഫിന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരും അമീറിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ച് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുൻപ് മുൻ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
