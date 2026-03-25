ഇതിഹാസം പടിയിറങ്ങുന്നു! 9 വർഷം, 255 ഗോളുകൾ, എണ്ണമറ്റ കിരീടങ്ങൾ; സലാ ഈ സീസണൊടുവിൽ ലിവർപൂൾ വിടും
Published : March 25, 2026 at 10:14 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലിവർപൂളിന്റെ ഇതിഹാസ താരം മുഹമ്മദ് സലാ ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു. 2025-26 സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതോടെ താൻ ലിവർപൂൾ എഫ്സിയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫോർവേഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെഡ്സിനൊപ്പമുള്ള സലായുടെ ഐതിഹാസികവും വിജയകരവുമായ ഒൻപത് വർഷത്തെ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ സമാപനമാകുന്നത്.
തന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ആരാധകർക്ക് കൃത്യമായ വിവരം നൽകാനും അവരോടുള്ള ആദരവും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കാനുമാണ് എത്രയും വേഗം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സലാ വ്യക്തമാക്കി. ക്ലബ്ബിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ ആരാധകർക്കായി നൽകിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ സലാ ഏറെ വികാരാധീനനായാണ് സംസാരിച്ചത്.
March 24, 2026
സലായുടെ വൈകാരികമായ വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശം
"നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ യാത്രയയപ്പിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്. ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലിവർപൂൾ വിടും. ഈ ക്ലബ്ബും, ഈ നഗരവും, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ഭാഗമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്." സലാ പറഞ്ഞു.
"ലിവർപൂൾ എന്നത് വെറുമൊരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബല്ല. അതൊരു വികാരമാണ്, ചരിത്രമാണ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാനാകാത്ത ഒരു ഊർജ്ജമാണത്. നമ്മൾ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിരീടങ്ങൾ നേടി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോരാടി."
തന്റെ സഹതാരങ്ങൾക്കും ആരാധകർക്കും സലാ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ആരാധകരോട് പറയാൻ എന്റെ കൈയ്യിൽ വാക്കുകളില്ല. ക്ലബ്ബ് വിടുക എന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമാണ്. ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിരിക്കും. ഈ ക്ലബ്ബ് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എപ്പോഴും വീടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഒരിക്കലും തനിച്ചാവില്ല."
Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026
The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️
ആൻഫീൽഡിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം
2017 വേനൽക്കാലത്ത് എഎസ് റോമയിൽ നിന്നാണ് സലാ ലിവർപൂളിലെത്തുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ലിവർപൂളിനായി ഇതുവരെ കളിച്ച 435 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 255 ഗോളുകൾ സലാ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം. കൂടാതെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സലായ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്.
Eleven memorable moments from our number 11 ❤️ pic.twitter.com/OQvARRerB1— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026
നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക
ഒൻപത് വർഷത്തിനിടെ ലിവർപൂളിനെ ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ സലാ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിൽ ക്ലബ്ബ് സ്വന്തമാക്കിയ പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ:
- രണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ
- യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
- ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ്
- യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ്
- എഫ്എ കപ്പ്
- രണ്ട് ലീഗ് കപ്പുകൾ
- എഫ്എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ്
വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിലും സലാ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. നാല് തവണ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സലായുടെ വിടവാങ്ങൽ ലിവർപൂളിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കാലം ഓർമ്മിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
